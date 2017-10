Caminhada Oncológica em Caratinga

DA REDAÇÃO- Foi realizada na manhã de quinta-feira (27), uma caminhada de conscientização sobre a importância dos exames preventivos no combate ao câncer de mama. A Caminhada Oncológica percorreu as principais ruas do centro da cidade. Um carro de som com músicas sobre a campanha de prevenção ao câncer de mama chamou a atenção das mulheres e de quem mais estava nas calçadas. A caminhada também teve a participação de atiradores do Tiro de Guerra.

A superintendente de saúde Luana Brum destacou que a Caminhada Oncológica faz parte da Campanha Outubro Rosa, criada com o intuito de “conscientizar as pessoas contra a doença e procura levar até às mulheres informações sobre uma qualidade de vida melhor através da realização de exames uma vez por ano”. Luana também recomenda a prática de atividades físicas e evitar o consumo de bebidas alcoólicas e cigarros.

A assistida pelo departamento de oncologia da Secretaria de Saúde, Maria de Lourdes Silva Araújo, relatou que o programa desenvolvido pelo setor é “excelente e muito importante, pois fornece todo o apoio necessário, como exames, transporte e distribuição de medicamentos”.

Todas as 25 unidades de saúde de Caratinga estão realizando o dia D de prevenção ao câncer de mama, convidando as mulheres para fazerem os exames.

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caratinga.