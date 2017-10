Prefeitura de Bom Jesus promove festa em homenagem ao Dia dos Servidores Públicos

BOM JESUS DO GALHO – A Prefeitura Municipal, por meio do seu Departamento de Indústria e Comércio, antecipou as homenagens do Dia do Servidor Público, comemorado ontem (28), e promoveu, na tarde da última sexta-feira (27), um coquetel para os seus colaboradores. O evento foi realizado na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, em parceria com o Bradesco.

A festa contou com a participação do prefeito municipal, William Batista Calais, que abriu o evento parabenizando os servidores públicos pelo seu dia e agradecendo pelo apoio recebido do grupo. “Meus amigos, a gestão de Bom Jesus do Galho não seria possível sem a colaboração de todos. Por isso, parabenizo e agradeço a vocês por sua contribuição, pela dedicação ao trabalho que desenvolvem em favor do nosso município”, discursou.

Em seu pronunciamento, Diana Aparecida Mendes Tostes, diretora do Departamento de Indústria e Comércio, destacou que vem se empenhando na reestruturação do seu setor. Em seguida, disse que está à disposição de todos os comerciantes do município para apoiá-los, por meio do seu Departamento. “Promover o desenvolvimento da indústria e comércio, segundo a vocação da economia local, é o nosso objetivo, à frente desse trabalho. Para isso, vimos reorganizando o Departamento. Estamos à disposição para apoiar todos os empreendedores do município, em favor do seu crescimento e avanço da nossa economia”, enfatizou.

PALESTRA

Uma das atrações do evento foi a palestra sobre Educação Financeira ministrada pelo gerente do Bradesco em Bom Jesus do Galho, Túlio Lima, um assunto exposto com a participação do gerente comercial do Bradesco em Caratinga, Hemersson Medina, e do supervisor regional Bradesco Expresso-PAA, Aderson Rangel.

A iniciativa teve como objetivo orientar o público sobre como conquistar sua independência financeira a partir de escolhas inteligentes. Tais atitudes, segundo os palestrantes, devem orientar as transações financeiras, inclusive assegurando melhores condições de vida após a conquista da aposentadoria.

A homenagem aos servidores foi encerrada com o sorteio de dezenas de brindes.