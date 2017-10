Frical realiza Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho

SIPAT contou com peça de teatro e palestras

CARATINGA– Conscientizar os trabalhadores da importância da segurança no trabalho é uma obrigação da empresa e dos responsáveis, que é regulamentada na legislação trabalhista. Para isso, foi criada a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT), que tem o objetivo de realizar atividades que alertem os funcionários para a prevenção de acidentes, saúde e segurança no local de trabalho. E na semana que se passou, a Frical Alimentos realizou sua SIPAT. As atividades foram desenvolvidas dentro da própria empresa, sediada no km 4 da MG-329, e tiveram como foco a saúde no trabalho.

A Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho promovida pela Frical usou da criatividade para orientar seus funcionários. O evento deste ano contou com a presença do Circo do Sesi, que apresentou uma peça de teatro abordando assuntos relacionados a saúde e segurança no trabalho. Para a direção da empresa e funcionários, os temas foram tratados de formas inteligente, espontânea e engraçada. A SIPAT teve ainda a participação do médico Michel Nacife, que ministrou palestra sobre saúde ocupacional, formas de prevenção e sua decorrência no ambiente de trabalho.

A SIPAT é uma das atividades obrigatórias para todas as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA), segundo a alínea “o” do item 5.16 da NR-15, portaria do Ministério do Trabalho e Emprego DSST n° 8/99. Sua periodicidade é anual.