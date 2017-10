Curso de Recuperação e Proteção de nascentes é promovido em Caratinga

CARATINGA – Onze produtores rurais de Caratinga participaram na última semana de um curso de recuperação e proteção de nascentes. As aulas teóricas e práticas foram ministradas pelo SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e Sindicato dos Produtores Rurais.

Parte do Curso de Recuperação e Proteção de Nascentes aconteceu no Córrego do Salim, na Fazenda Cachoeira, onde cinco nascentes foram identificadas em apenas uma área. O engenheiro florestal e gestor Ambiental, Ulysses Costa Freire, abordou a importância do solo e da vegetação para a manutenção das nascentes e o processo de proteção do espaço. A proteção é uma lei do Código Florestal e deve ser feita pelos proprietários rurais. Cada nascente deve ser protegida em um raio de até 50 metros. Os proprietários rurais devem isolar as nascentes dos animais domésticos como os bovinos e equinos, evitando que eles pisoteiem a área e provoquem a erosão. “A nascente é um afloramento espontâneo da água que está no lençol freático e na superfície. Com esse período de crise hídrica essas nascentes estão secando, diminuindo a vazão e até secando por causa do descontrole do regime de chuvas. Associado a isso tem os processos erosivos que causam o assoreamento das nascentes. Então, a nascente deve ser recuperada depois que a pessoa aprende a técnica no curso como esse”, informou Ulysses.

O SENAR considera que para a recuperação das nascentes cinco passos devem ser seguidos:

Identificar a nascente

Cercar a nascente

Limpar a área

Controlar a erosão

Replantar espécies nativas

O Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga atua no trabalho de mobilização dos proprietários de terras onde estão localizadas as nascentes. José Victor Salim é um dos participantes do Curso de Recuperação e Proteção de Nascentes. Ele avaliou de forma positiva as informações adquiridas durante os três dias de curso prático e teórico. “Como a gente tem as nascentes no nosso terreno, a gente achou interessante fazer esse curso. Eu comecei em outra propriedade e devido às dificuldades e como é feita essa recuperação de nascentes, é um processo às vezes demorado e o curso não tem longa duração, aí acabou que nós viemos aqui para a nossa propriedade, que a gente tem algumas nascentes, que a gente ia fazer depois do curso. E o mais bacana é que o curso está sendo aqui e eu estou podendo aprender dentro da minha própria terra”, afirmou o José Victor.

O mobilizador do SENAR, Samuel Gonçalves Batista, agradeceu o apoio da Prefeitura de Caratinga, que através da Secretaria de Agricultura, cadastrou as nascentes que estão sendo recuperadas. Samuel disse que quem deseja realizar o curso pode procurar a Secretaria de Agricultura de Caratinga na Rua Coronel Antônio da Silva (Rua Nova), número 700 ou o Sindicato dos Produtores Rurais, localizado na rua Coronel Pedro Martins, número 215 e fazer a inscrição.

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caratinga