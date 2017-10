Novos ares para o hospital de Caratinga

Semana termina com chave de ouro na capital mineira favorecendo a saúde no município de Caratinga e região

BELO HORIZONTE – Na tarde de ontem, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), deputado Adalclever Lopes, esteve reunido com o secretário de Estado de Saúde, Sávio Souza Cruz; prefeitos, secretários da microrregião de Caratinga para discutir o funcionamento pleno do hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

O hospital, que é referência na região, atende a população de 13 municípios. Mas nos últimos tempos, a unidade tem funcionado precariamente por falta de recursos atendendo apenas à clínica médica e maternidade habitualmente. Em ação coletiva as autoridades tentam reverter esse quadro. A ideia é viabilizar recursos para fazer com que volte a funcionar os outros serviços que caracterizam o hospital de nível 2 tais como UTI neonatal, UTI adulto, clínica ortopédica, clínica cirúrgica e maternidade alto risco.

O secretário de saúde, Sávio Souza Cruz, disse que na próxima semana será anunciada a liberação de aporte financeiro para viabilizar o devido funcionamento do hospital. O presidente da ALMG, deputado Adalclever Lopes (PMDB), se comprometeu liberar, por meio de emenda parlamentar, recursos da ordem de um milhão de reais para o hospital de Caratinga. Na reunião desta sexta, ficou confirmada a realização de uma ação conjunta entre Estado e municípios para garantir o atendimento a população local. Para o deputado Adalclever Lopes, a união é de extrema importância para o atendimento adequado e eficiente aos cidadãos de Caratinga e região.

Também participaram da reunião realizada na Cidade Administrativa, dom Emanuel Messias; o secretário adjunto de saúde, Nauton Sebastião Moreira; o subsecretário de Assuntos Municipais, Marco Antônio Viana Leite; a superintendente regional de saúde, dra. Débora; a diretora interventora do hospital Nossa Senhora Auxiliadora, Flávia Eugênia.; o presidente da CAO-saúde, dr. Gilmar de Assis além dos representantes do Conselho de Secretários Municipais de Saúde. Todos se mostraram empenhados em viabilizar recursos para o funcionamento pleno do hospital de Caratinga.