Nasf e Epidemiologia promovem blitz educativa na praça central da cidade

BOM JESUS DO GALHO – O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf) e o Departamento Municipal de Vigilância e Epidemiologia se uniram na manhã de ontem, na praça Padre Dionísio, onde promoveram uma blitz educativa. O evento teve duplo objetivo – conscientizar a população sobre a importância de se prevenir do câncer de mama e sobre a importância de se combater o Aedes Aegypti, transmissor da dengue.

Cerca de mil cartilhas e panfletos sobre câncer de mama e dengue foram distribuídos para a população, segundo estimativa da organização do evento, que contou com a participação do prefeito municipal, William Batista Calais, e apoio da Polícia Militar.

O prefeito William fez questão de participar da panfletagem, “uma forma de colaborar com a campanha e dar o meu exemplo para a comunidade. De algum modo, todos nós precisamos nos envolver com esse movimento positivo em favor da saúde”, disse o chefe do Executivo.

Egli de Souza Mendes, terceiro sargento da Polícia Militar, conta que se sente feliz por participar da iniciativa. Ele reconhece que é fundamental orientar a população sobre como fazer a sua parte e evitar o surgimento de novos focos de mosquito da região”.

TENDA

Além da blitz, o grupo prestou informações sobre os temas da ação em uma tenda montada no jardim central da cidade. Pelo local, passaram centenas de pessoas, dentre as quais, integrantes do grupo de terceira idade, que deu uma pausa em sua caminhada matinal para prestigiar a campanha.

José Soares Ferreira, coordenador do Departamento Municipal de Vigilância e Epidemiologia, disse que o evento conjunto vem reforçar ambas as campanhas – do outubro rosa e do combate à dengue. “A união faz a força. Com esta ação, tosa as campanhas são fortalecidas. Quanto à dengue, novembro está aí trazendo muita chuva, um tempo propício à proliferação do mosquito Aedes Aegypti. Por isso alertamos a população a fim de que adote atitudes sensatas, como manter os quintais limpos, evitando os criadouros do Aedes se multipliquem”.

Josiane Corrêa Valadares, coordenadora do Nasf, que vem participando ativamente do Outubro Rosa, destacou que a melhor forma de prevenção do câncer é por meio do diagnóstico precoce. “Por isso, insistimos muito com as mulheres para que façam o autoexame e, caso detectem alguma anomalia na mama, procurem uma unidade de saúde. As chances de cura do câncer aumentam à medida que a doença é diagnosticada mais cedo”, comentou.