Parceria entre Prefeitura e Comunidade continua trazendo benefícios para Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – A união entre a Prefeitura e as Comunidades santa-barbarenses continua trazendo excelentes resultados. Dessa vez, está sendo realizado o calçamento de um morro que dá acesso ao Córrego dos Vieiras, que é uma das extensões dos Ferreiras.

De acordo com o morador dos Vieiras, Magno Vieira de Souza, a parceria com a Prefeitura será muito positiva para a Comunidade, pois facilitará o transporte de verduras e produtos agrícolas, o transporte escolar e o trânsito no local, principalmente no período de chuvas, que está cada vez mais próximo. Ainda segundo Magno, para fazer o calçamento, a Prefeitura disponibilizou máquinas, paralelepípedo e saibro e a Comunidade abraçou a causa, comprando cimento, areia, brita e trabalhando firme para fazer o calçamento.

A Prefeitura agradece a Comunidade dos Vieiras e dos Ferreiras e parabeniza todos que estão se empenhando para que mais esse importante trabalho seja realizado no município.