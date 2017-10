500 anos da reforma protestante tem programação especial em Caratinga

DA REDAÇÃO- Os 500 anos da Reforma Protestante, comemorada neste mês de outubro em todo o mundo, é o tema de programação especial em Caratinga. A data está sendo lembrada com cultos nas igrejas e com a 3ª Semana Teológica da Faculdade de Teologia Uriel de Almeida Leitão, cujo tema é ‘Depois de 500 anos da Reforma Protestante, precisamos de outra Reforma?’.

O cinema na Praça da Estação, com exibição do filme Lutero, que acontece hoje, às 20h, na Praça Cesário Alvim abre a Semana Teológica. Amanhã, às 15h, sairá uma carreata da Praça da Estação, que lembrará ainda o Dia do Evangélico Caratinguense, em parceria com a Pastorear. A programação de domingo será finalizada às 18h30, com culto de gratidão a Deus no salão nobre da Escola Jairo Grossi, situado à Avenida Moacir de Matos.

As palestras terão início na segunda-feira (30), no auditório das Faculdades Integradas de Caratinga (FIC), nesta data os reverendos Jakstone Carvalho Braga e Teodomiro Silva Fontes abordaram os temas Solo Christus e Sola Scriptura, respectivamente. Já na terça-feira (31), o reverendo Fabrício Lung falará sobre Sola Gratia. Também palestrarão os pastores Jaelson de Oliveira Gomes (Sola Fide) e Marco Antônio dos Santos (Sole Deo Gloria). O mediador será o professor Américo Galvão Neto.

O encerramento acontece na quarta-feira (1° de novembro), às 19h, com outro culto de gratidão a Deus, desta vez, na Igreja Batista de Caratinga. Todos os participantes deverão levar um quilo de alimento não perecível, um litro de leite ou brinquedos para auxiliarem o projeto ‘Amor de Deus em Ação’. Todas as doações serão entregues aos moradores da cidade de Barra Longa, prejudicados pela lama da mineradora Samarco.

NÚMEROS

Em Caratinga, no censo 2010, 21.641 pessoas se declararam evangélicas. No ranking de Minas Gerais o município aparece na posição 26ª, a frente dos municípios de Itabira (21.052) e Passos (19.716), por exemplo e atrás de Manhuaçu, onde 21.871 pessoas se disseram evangélicas.