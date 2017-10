Projeto da FUNEC é semifinalista no Prêmio ANA 2017

Instituição foi uma das 6 selecionadas de todo o Brasil no concurso da Agência Nacional de Águas

CARATINGA – O setor de Projetos e Serviços da FUNEC está entre os semifinalistas do Prêmio ANA 2017, concurso que reúne projetos de todo o Brasil na área de meio ambiente. O Sistema Integrado Municipal de Saneamento Básico (SIMSB), desenvolvido pela instituição, concorre ao prêmio na categoria Pesquisa e Inovação Científica, ao lado de outros cinco trabalhos de todo o país.

Para a avaliação in loco do projeto, a fim de definir os finalistas, a FUNEC recebeu na última quarta-feira (25) a visita de Egon Krakhecke, assessor do diretor presidente da Agência Nacional de Águas (ANA). Durante a vistoria, a equipe mostrou o funcionamento do SIMSB de forma prática, visitando também locais de captação, tratamento e distribuição de água em Caratinga. “Foi uma apresentação consistente. Tive boa impressão do projeto, desde sua concepção até este momento”, declara Krakhecke.

O representante da ANA conta que este ano a premiação recebeu um número recorde de inscrições, com mais de 600 trabalhos em oito categorias. Só na de Pesquisa e Inovação Tecnológica foram 106 participantes. “Foi justamente a categoria mais concorrida, então podemos dizer que o projeto da FUNEC já passou por uma peneira fina, sendo considerado de grande relevância. Serão apenas três finalistas”, detalha Egon Krakhecke. O resultado final será divulgado em 06 de dezembro.

PROJETO INOVADOR

Atuante há cerca de três anos, o Setor de Projetos e Serviços da FUNEC vem obtendo destaque em suas atividades ligadas ao meio ambiente. A equipe já prestou serviços para 73 municípios com a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico. A partir desse trabalho, foi criado o SIMSB. “Como somos do meio acadêmico, estamos sempre buscando algo a mais, procurando oferecer além do esperado dentro dos termos de referência. Nesse sentido, pensamos em como podemos contribuir para que, em nível municipal, essas ações que foram determinadas no Plano Municipal de Saneamento Básico possam vir a ser monitoradas e engajar a população nesse processo”, descreve Leopoldo Concepción Loreto, coordenador do setor de Projetos e Serviços da FUNEC.

O sistema disponibiliza na internet as informações das pesquisas de campo de forma livre e aberta. Dessa maneira, pode-se acompanhar e participar em tempo real das ações dos Planos Municipais, tanto pelo computador quanto por telefone celular. Em junho, o projeto foi o quarto colocado na Feira de Negócios, Inovação e Tecnologia do Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG). Em seguida, foi inscrito no Prêmio ANA 2017, na categoria Pesquisa e Inovação Tecnológica. “Com esse trabalho, estamos fazendo uma retroalimentação. Levamos conhecimento até a sociedade, mas também captamos conhecimento da população para com ele elaborar nossas ações de educação”, finaliza Loreto.