PC recupera em Caratinga moto roubada em Bela Vista de Minas

CARATINGA – Na tarde desta quinta-feira (26), a Polícia Civil recuperou uma moto que tinha sido roubada na cidade de Bela Vista de Minas. O veículo Honda XRE foi encontrado no bairro Rodoviários. Um suspeito foi detido por receptação.

O roubo aconteceu na tarde do dia 20 de outubro de 2017, no bairro Esperança, em Bela Vista de Minas. A vítima disse que estacionou o veículo em frente a um restaurante e foi fazer o seu lanche. Ao sair, foi rendido por dois indivíduos, sendo que um estava armado. Os marginais anunciaram o assalto, tomaram a motocicleta e fugiram pela BR-381, sentido a cidade de Nova Era. Na ocasião, documentos pessoais e 150 reais também foram roubados.

Após tomar conhecimento do crime, a Polícia Civil fez detalhada investigação e conseguiu encontrar a moto em Caratinga. Os investigadores abordaram o suspeito e ele foi conduzido, junto da moto, para delegacia. O nome do suspeito não foi revelado para não atrapalhar os trabalhos da PC. Inicialmente ele é investigado por receptação. O acusado disse que não conhece o vendedor e que ainda estaria devendo parte do pagamento do veículo. Ele não apresentou documento da moto.

“As oitivas dele e das testemunhas ainda serão realizadas para que haja um entendimento se ele será preso em flagrante ou não. O fato é que esta investigação continua”, afirmou a delegada Nayára Travassos.

O investigador Gouvêa passou orientações aos compradores. Ele disse que as pessoas devem tomar cuidados quando a oferta é bem menor do que valor de mercado. “Outra observação deve ser a idoneidade de quem está comercializando o item. E em casos de veículos, por exemplo, é importante verificar a documentação”, orientou o investigador.

A moto foi apreendida e passaria por vistoria para depois ser devolvida a vítima.