Suspeitos detidos e drogas recolhidas na rua Itanhomi

CARATINGA- Uma operação da Polícia Militar, ocorrida no início da manhã de ontem, resultou na apreensão de drogas e na condução de cinco suspeitos de envolvimento com tráfico. A ação foi desencadeada na rua Itanhomi, bairro Santa Cruz.

A equipe da PM fazia operação preventiva quando recebeu denúncias dando conta que numa casa, na esquina da rua Itanhomi, teria chegado grande quantidade de drogas. A denúncia também apontou que Gílson dos Santos, 43 anos, estaria embalando o entorpecente e que junto dele estariam mais quatro pessoas.

Em virtude da situação, os militares cercaram a casa e viram Gilson no quintal. Ele conversou com os militares e disse que não tinha nada ilícito no imóvel e autorizou a entrada da PM. Dentro do imóvel estavam dois menores, 13 e 17, e Chaiane Cristina Rodrigues, 29, e Magno Gomes de Souza 22. Todos, conhecidos do meio policial, foram contidos pelos militares.

Após buscas na residência, os militares encontraram 24 buchas e três tabletes de maconha, 54 pinos com cocaína, duas pedras de crack, 47 pedras de crack, além de material que poderia ser usado para acondicionar droga, balança digital, dois celulares e 30 reais. Nenhum dos suspeitos assumiu a propriedade do entorpecente.

Quando da condução dos suspeitos para a Delegacia de Polícia Civil, Chaiane Cristina ainda desacatou e ameaçou um sargento.