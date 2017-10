Representantes do Estado visitam Santa Bárbara do Leste

Comitiva veio acompanhar os primeiros passos da construção da Escola Estadual Monsenhor Rocha

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na tarde de quarta-feira (25), a prefeita Wilma Pereira recebeu, em seu gabinete, representantes do Estado que vieram conferir de perto os detalhes sobre o início da construção da Escola Estadual Monsenhor Rocha. Saindo do gabinete, todos foram até o terreno da Escola e puderam acompanhar um pouco dos trabalhos de terraplanagem, que começaram na última segunda (23).

A prefeita Wilma Pereira falou aos visitantes que a fiscalização da obra será feita de forma minuciosa e com muita seriedade pela Prefeitura, “para que o Estado mantenha o investimento no município e para que a escola seja construída o mais rápido possível”.

De acordo com o chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Educação, Hércules Macedo, é muito satisfatório ver como a união entre o Estado, a Prefeitura e a população trouxe esse importante resultado para o município. Hércules disse ainda que acompanhará de perto todas as ações voltadas para a construção da Escola Estadual Monsenhor Rocha e que terá uma atenção especial com os investimentos que serão feitos na obra.

Para a diretora da Superintendência Regional de Ensino de Caratinga, Landislene Ferreira Gomes, a expectativa é de que no prazo máximo de um ano, os alunos deixem de estudar no Salão Paroquial e em garagens e tenham acesso a uma escola de qualidade. Landislene parabenizou a prefeita Wilma Pereira e a toda a população santa-barbarense pelo empenho que tiveram na busca pela concretização desse sonho.