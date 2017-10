Governador de Minas confirma SAMU Regional para o Cisvales

O Consórcio reúne 35 municípios e compreende três microrregiões: Caratinga; Ipatinga; e Coronel Fabriciano e Timóteo

IPATINGA – Os prefeitos e secretários de saúde do Vale do Aço e região mantiveram encontro para discutir a implantação do SAMU Regional pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Vales (Cisvales). A reunião aconteceu na manhã de quarta-feira (25) e foi realizada no auditório do Pronto Socorro Municipal de Ipatinga, cidade sede do Cisvale. Na ocasião, foi realizado o anúncio de que o governador Fernando Pimentel confirmou a instalação do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Regional) para atender os municípios que compõem o Cisvales.

“Essa é uma boa notícia que tranquiliza a população de nossa região, estimada em mais de 838 mil habitantes e que, até hoje, não dispõe desse serviço de urgência estruturado de forma regional”, destaca o prefeito de Timóteo e presidente da Associação dos Municípios pelo Desenvolvimento Integrado (AMDI), Geraldo Hilário Torres.

O Cisvales reúne 35 municípios e compreende três microrregiões: Caratinga; Ipatinga; e Coronel Fabriciano e Timóteo. Durante o encontro, o presidente do Cisvales descartou definitivamente a possibilidade de unificação do Cisvales com o Consurge (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas), fato que, na prática, poderia inviabilizar o SAMU Regional.

“As informações prestadas pela diretoria do Cisvales nos deixam confiantes na efetivação, em breve, do serviço de urgência móvel regionalizado. O relato sobre a decisão de Fernando Pimentel de não unificar os consórcios revigora nosso movimento político em favor da melhoria do atendimento de urgência. O Cisvales tem capacidade para gerir com competência e eficiência o SAMU Regional e a Rede de Urgência e Emergência”, destaca Geraldo Hilário, argumentando que os 35 municípios continuarão imbuídos na concretização desse projeto. Durante o encontro, foram debatidas também questões técnicas, como a necessidade de previsão orçamentária para o repasse dos municípios para o custeio do Cisvales.

EMERGÊNCIA

Criado em 2003, o SAMU é um serviço de atendimento de emergências que funciona 24 horas por dia, e que conta com uma equipe de médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e socorristas. Além do atendimento com uso das ambulâncias, também possui uma Rede de Urgência e Emergência, para a qual são encaminhados os casos atendidos.

O encontro contou com a participação dos prefeitos, de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius; e de Caratinga, Wellington Moreira; do presidente da Associação dos Municípios do Vale do Aço e prefeito de Entre Folhas, Aílton Silveira Dias; o prefeito de Dionísio, Faria de Menezes, o presidente do Consaúde e prefeito de Periquito, Geraldo Martins Godoy e vários outros gestores.

Os prefeitos e secretários de saúde presentes consideraram a reunião bastante produtiva e definiram que será agendado novo encontro, desta vez com representantes do Governo de Minas, em Belo Horizonte para consolidar de vez o SAMU Regional.