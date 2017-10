Curso de Administração do Unec proporciona aprendizagem e troca de experiências para alunos do ensino público estadual

Mais de 160 alunos puderam realizar um curso gratuito. Uma oportunidade de capacitação e de formação para o mercado de trabalho

CARATINGA – A cada dia, promover mudança na vida de jovens por meio da educação torna-se mais desafiador. Participar dessa experiência antes mesmo de concluir a graduação, pode ser também inédito. E essa possibilidade coloca alguns à frente no mercado de trabalho.

Aluno ou professor? Por um momento, esses papéis se invertem e a troca de experiências fala mais alto. “O primeiro sentimento é o desafio. A gente fica ansioso e com um pouco de medo, mas a gente consegue. Temos todo cuidado para elaborar as aulas e com determinação conseguimos”, comentou Raphael Silva Vieira. Ele está no 7º período do curso de Administração do Unec e foi convidado para dar suas primeiras aulas para alunos de escolas públicas de Caratinga. Uma iniciativa do Centro Universitário de Caratinga, que durante dez módulos, repassou conhecimentos sobre gestão de negócios e ofereceu capacitação para jovens do Ensino Médio.

Ao final do curso, os alunos puderam simular um ambiente de negócios por meio dos Jogos Empresariais. A atividade reproduziu situações vividas por uma empresa e as decisões que a direção deveria tomar para ter lucro e produção vantajosos. As experiências somadas em todo o curso tornam os alunos participantes mais capazes e com visão do que acontece no mercado de trabalho, como confirmou Clério César, aluno Escola Estadual Princesa Isabel: “Eu acho que estou muito mais preparado para enfrentar de peito aberto essas coisas”.

De acordo com José Carlos Moreira, coordenador do curso Administração do Unec, os alunos aprendem muita teoria e sem uma prática efetiva e os Jogos Empresariais trazem isso. Os alunos podem tomar decisões e aplicar em marketing, produção, vão discutir uma política de preços, trabalhar em equipe e com isso terão uma noção de como funciona o mercado, e esse é o momento. Eles estão terminando o 3º ano, vão mudar de vida e ingressar no curso superior.

JOGOS EMPRESARIAIS

Jogo que simula a situação de uma empresa dentro do mercado de ampla concorrência, a dinâmica permite que os alunos tenham uma noção de como um negócio realmente funciona.

Cada grupo tem cinco integrantes e representa uma empresa dentro do jogo. Um dos integrantes deve ser escolhido como diretor, e deverá tomar as decisões. A partir do momento que é simulado o jogo, é que haverá demanda de vendas, empréstimos, compra de mercadoria para produção, etc., de acordo com a decisão de cada empresa. Após três rodadas, a empresa que aferir um lucro melhor a cada rodada fica em primeiro lugar no ranking. Quem se sair melhor e conseguir produzir com menor valor e o maior lucro, ganha o jogo.