Acusado de pornografia infantil e corrupção de menores é detido em Piedade

DA REDAÇÃO – Genival Barros Santos, 30 anos, foi preso na noite de quarta-feira (25) suspeito de pornografia infantil e corrupção de menores. O caso foi registrado em Piedade de Caratinga.

O pai de uma adolescente, 13 anos, procurou a Polícia Militar e disse que tal indivíduo estaria aliciando sua filha e que isso acontecia via redes sociais. De acordo com o pai, Genival tem conversas altamente pornográficas com sua filha e chegou enviar fotos onde ele aparece nu.

Os militares fizeram rastreamento e localizaram o suspeito, que foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga, para prestar esclarecimentos. Os celulares de Genival e da vítima foram recolhidos. Segundo levantamentos feitos pela PM, existem outras vítimas, inclusive uma criança de 12 anos. Ainda de acordo com a polícia, Genival não possui passagens por outros crimes, mas pode responder por pornografia infantil, corrupção de menores e, até, pedofilia.

O suspeito falou com a imprensa e negou o crime. Genival se definiu como ‘politiqueiro’ e alegou que em virtude desse comportamento, seu Facebook foi clonado e que outra pessoa que estava se passando por ele e conversando com a adolescente. Ele disse também que não sabia quais fotos tinham sido enviadas. No momento de fazer o boletim de ocorrência, o pai da jovem resolveu perdoar a atitude de Genival, uma vez que eles são irmãos de igreja.

Com informações e foto Doctum TV