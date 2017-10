36 buchas de maconha recolhidas durante abordagem no Nossa Senhora Aparecida

CARATINGA – Na noite de quarta-feira (25), uma abordagem feita pela Polícia Militar resultou na apreensão de drogas e na condução de dois menores. A ocorrência foi registrada na rua Sebastiana Maria de Jesus, bairro Nossa Senhora Aparecida.

A PM recebeu denúncia anônima relatando que um indivíduo estaria no vestiário do campo do Fluminense repassando drogas para que menores fizessem a venda. Diante a informação, uma equipe da PM foi ao local e viu um adolescente, 17, que caminhava e usava o celular. Depois, ele ia até um monte de lixo, pegava algo e passava para alguém.

Após monitoramento, os policiais fizeram aproximação, mas os adolescente tentaram fugir, mas foram contidos. Com eles foram apreendidos R$ 22. Foi feita varredura, sendo encontradas 36 buchas de maconha. Os menores disseram que cada bucha seria vendida por 5 reais. Em seguida, os policiais foram até a casa dos menores, onde apreenderam máscaras e chaves michas.

Os menores, junto do material apreendido, foram conduzidos para Delegacia de Polícia Civil.