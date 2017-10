Droga e munições apreendidas no bairro Doutor Eduardo

CARATINGA – Uma incursão da Polícia Militar realizada na tarde quarta-feira (25), na Francisco Condé de Oliveira, bairro Doutor Eduardo, resultou na apreensão de drogas e munições. Uma pessoa acabou detida suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação foi desencadeada após levantamentos da PM sobre uma tentativa de roubo ocorrida na região de Dom Cavati, quando os autores deixaram cair, no momento da fuga, um bilhete constando um endereço na cidade de Caratinga.

No dia 23 de outubro de 2017, foi registrado boletim de ocorrência a respeito de uma tentativa de roubo no córrego Volta Grande, quando os autores efetuaram disparos contra uma residência. No boletim consta que um dos autores seria um morador de Ubaporanga, mas os levantamentos da PM indicaram que ele estaria residindo na rua Francisco Condé de Oliveira, no bairro Doutor Eduardo.

Durante os trabalhos, os militares descobriram que esse suspeito mudou-se para Caratinga e estaria morando junto de sua companheira e de seu cunhado. Na tarde desta quarta-feira, os policiais foram até a residência, mas o suspeito e o cunhado fugiram pulando cercas e passando por quintais. Mas durante a tentativa de prendê-los, os militares chegaram ao quintal de Wellington Rodrigo da Silva Rocha 31, lugar onde os suspeitos foram vistos por último.

De acordo com a Polícia Militar, Wellington demonstrou certo nervosismo e ele já tinha sido visto conversando com suspeitos pouco antes da abordagem. Os policiais observaram a casa e viram um pedaço de maconha e dois rolos de plástico-filme, “material comumente utilizado para acondicionamento de entorpecentes”, frisou a PM.

Os militares entraram na casa onde moram os suspeitos. Num dos cômodos foram encontrados uma pedra bruta de crack, um pino contendo cocaína, uma sacola com pinos vazios que poderiam ser usados para acondicionar drogas e um pote com ácido bórico. Também foram apreendidos documentos neste quarto, indicando de quem seria esse material. Já noutro quarto, foram apreendidos dois cartuchos calibre 22 e documentos. Dentro da geladeira foram localizados 48 tubos de anestésicos semelhantes aos furtados no dia 10 de julho de 2017 em um posto de saúde do bairro Santa Cruz.

Os policiais verificaram que há mandados de prisão contra os indivíduos que fugiram da abordagem. Foi feito rastreamento, mas eles não tinham sido detidos até o final dessa edição. Wellington recebeu voz de prisão e foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil.