Escola de Caratinga promove atividades lúdicas e integra cerca de 200 crianças da comunidade

CARATINGA – Amor, companheirismo, diversão, alegria. Esses são alguns sinônimos da palavra “amizade”. E também podem resumir esse dia vivido por cerca de 200 crianças de Caratinga: o Dia do Amigo. A iniciativa da Escola Professor Jairo Grossi começou de uma forma bem simples, cada aluno do 2º período ao 5º ano do ensino fundamental deveria levar um amigo ou amiga para passarem o dia juntos. Assim, eles puderam participar de diversas atividades educativas e lúdicas durante a tarde do último sábado (21).

Na programação, cada turma se revezou e pôde conhecer os espaços existentes na escola, dentre eles os laboratórios, quadras e teatro. Assim, a criançada se divertiu e aprendeu que o conhecimento, quando compartilhado com o outro, não tem preço. “A Escola é um espaço da coletividade, um local de interação, de estudo, de busca de conhecimento. A proposta do Dia do Amigo é que a criança que já convive seus dia-a-dia na Escola possa trazer aquele amigo que não estuda aqui para que ele venha também interagir, participar das atividades oferecidas, conhecer a instituição e compartilhar o momento com outras crianças”, descreve o vice-diretor da Escola Professor Jairo Grossi, João Carvalho.

No Brasil, o Dia do Amigo é comemorado em várias datas ao longo do ano. A mais conhecida delas é no dia 20 de julho, já que também é comemorada em outros países do mundo. Mas na Escola Professor Jairo Grossi, isso não parece interferir na importância e no valor que esse dia tem. Afinal, Dia do Amigo mesmo é todo dia. “Mais uma vez, trazemos nas nossas atividades comemorativas a produção de conhecimento entre as crianças e a interação entre elas, que é muito forte durante o ano dentro da nossa Escola”, complementa João.

Encerrando as programações do ano letivo, a professora Fernanda Schittini explica que o evento é também mais uma forma de reafirmar o compromisso da instituição com o social, com as crianças e famílias da comunidade de Caratinga. “É a oportunidade dos nossos estudantes trazerem seus colegas de outras escolas para conhecerem o ambiente escolar deles, o dia-a-dia. Eles aproveitam para conhecer as aulas diferenciadas que nós temos, para brincar e viver um momento divertido na tarde deste sábado”, ela considera.

A Daniela Alves, de sete anos, foi convidada pelo amigo Davi Oliveira, do 1º ano do Ensino Fundamental. A mãe dela, Elenice de Lourdes, aproveitou para visitar e conhecer a escola. “Fiquei muito feliz com a proposta quando minha filha recebeu o convite do amigo que estuda na Escola. Ela não conhecia o local, foi uma oportunidade que ela teve de vir e também de se divertir com os colegas nessa tarde, com tantas atividades interessantes, recreativas e educativas. Foi muito importante, pois além de ter conhecido outras crianças, teve uma ótima tarde”, conta a mãe. “Adorei estar aqui com meu coleguinha, achei bem legal. A gente brincou no pátio, foi na brinquedoteca, foi no teatro, conheceu toda a Escola. Vou querer voltar aqui”, narrou a pequena Daniela.