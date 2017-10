OLIMPÍADA ACADÊMICA – DOCTUM 2017

Mais um evento de sucesso é realizado pela Unidade Doctum de Caratinga

CARATINGA – Nesse último sábado (21), a partir das 14h, a Rede de Ensino Doctum realizou em suas unidades as Olimpíadas Acadêmicas. O evento já se tornou tradição nas 14 unidades de Minas Gerais e Espírito Santo. Os alunos melhores classificados no exame, serão premiados. Entre os prêmios estão, bicicleta, tablet, smartphone.

A prova da Olimpíada Acadêmica, também é vista como a prova de vestibular, e tem como objetivo motivar os alunos aos estudos, estimulando a melhoria da qualidade do ensino nas escolas de Ensino Médio da região. Cerca de 250 alunos estiveram presentes na Unidade Doctum de Caratinga, para testarem seus conhecimentos, e foram recebidos pela equipe de colaboradores e coordenadores da Faculdade Doctum de Caratinga.

Segundo a coordenadora acadêmica da Faculdade Doctum de Caratinga, Giselle Dutra, as Olimpíadas Acadêmica é um movimento que busca envolver os alunos do ensino médio numa proposta desafiadora de construir e conquistar seus sonhos. A ideia é despertar o interesse desses alunos pelos estudos e pela continuidade deles. “Quando os alunos entram no Campus conseguem vislumbrar as diversas possibilidades de atuação profissional e construção de conhecimento”.

Aqueles alunos que já conhecem a área que desejam podem se envolver ainda mais e aqueles que estão em dúvida conhecem um pouco melhor a estrutura física de alguns cursos.

A Olimpíada Acadêmica é uma grande oportunidade de alcançar os jovens e cultivar sonhos. O resultado dos aprovados será divulgado no dia 01 de novembro, e a divulgação dos ganhadores, será no dia 06 de novembro. A Rede Doctum deseja a os candidatos, boa sorte!