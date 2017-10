Sicoob Credcooper e Unec abrem curso gratuito de Agronegócio

Mais de 500 jovens receberão capacitação em um dos setores mais promissores da atualidade

CARATINGA- A aula inaugural do curso de qualificação em agronegócios aconteceu na noite da última terça-feira (24). Trata-se de uma parceria entre Sicoob Credcooper e Centro Universitário de Caratinga (Unec), trazendo capacitação gratuita.

O curso terá duração de 30 horas e acontecerá às sextas-feiras, nos meses de outubro a dezembro deste ano, com 10 módulos. Participam desde estudantes do Ensino Médio, a alunos que já concluíram esta modalidade ou aqueles que possuem graduação. Dentre os temas abordados estão agronegócio no Brasil e na microrregião de Caratinga; agronegócio e cooperativismo; gestão de pessoas e de projetos; e marketing e responsabilidade social e ambiental.

Compuseram a mesa principal, o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credcooper Kdner Andrade Valadares; o diretor financeiro Anderson Miguel Rodrigues; o coordenador do curso de Administração, Ciências Econômicas e Agronegócios, professor José Carlos Moreira e o reitor do Centro Universitário de Caratinga (UNEC), professor Antônio Fonseca.

Em seu discurso, Fonseca destacou a satisfação da parceria celebrada com a cooperativa, ressaltando a importância de promover conhecimento nesta área considerada promissora. “É um momento de muita alegria essa parceria. Isso significa pra nós um crescimento muito grande, primeiro de ver esse número tão avantajado de pessoas em busca do saber. Quando se pensa em saber, de verdade, é uma coisa que no passado era tão difícil. Isso é motivo para aproveitarem essa oportunidade. E o que está como principal atividade na balança comercial desse País, é o agronegócio, um dos setores mais importantes da economia brasileira. (…) Agronegócio é exatamente essa junção de diversas atividades produtivas que estão diretamente ligadas à produção e à subprodução dos produtos derivados da agricultura e pecuária”.

Kdner Valadares também chamou atenção para a união entre “duas instituições de peso”. “Que têm suas responsabilidades, mas acima de tudo têm na comunidade que estamos inseridos a responsabilidade social. No Sicoob Credcooper temos diversos projetos, por exemplo, de meio ambiente e dentro dele recuperação e conservação de nascentes. E agora esse novo projeto, com a formação educacional na área do agronegócio”.

O presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credcooper ainda enfatizou que o agronegócio “desde o Plano Cruzado tem carregado esse país nas costas”. “Nossos produtores dessa área, responsáveis pela produção de alimentos tem feito a cada dia um grande empenho em ‘carregar’ este país. No momento que nós vivemos crise na área política, econômica, é muito importante essa parceria. Com certeza será de grande valia e trará mais riqueza e condição de trabalho ao nosso produtor”.

O professor José Carlos Moreira falou sobre empenho entre as duas instituições para ofertar o curso para os mais de 500 alunos que realizaram suas inscrições. “Tenho certeza que vamos fazer o melhor curso de agronegócio do Brasil. Vamos ter toda estrutura, com um mutirão de professores, pessoas capacitadas, para fazer esse curso”.

Os jovens também puderam assistir a uma palestra com o diretor financeiro do Sicoob Credcooper, que falou sobre a cooperativa e um panorama do agronegócio no país. Ele deixou uma mensagem aos estudantes. “Temos aqui muitos sonhos e projetos. Aqui pode estar a oportunidade para o seu futuro profissional, de transformar toda sua casa e sua família”, finaliza.