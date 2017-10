Começa rodízio de abastecimento em Caratinga

Medida também está sendo realizada em Inhapim. Copasa alega redução drástica do volume de água captado

DA REDAÇÃO- O que a população caratinguense já suspeitava que estava próximo de acontecer, foi confirmado na tarde de ontem. A Copasa informou que nos últimos dias foi registrada uma redução drástica do volume de água normalmente captado pela empresa no Córrego do Lage, manancial utilizado para o abastecimento do município.

“A situação é causada pelo prolongado período de estiagem na bacia hidrográfica do Córrego do Lage, fazendo com que o abastecimento na cidade fique prejudicado”, ressaltou a empresa, destacando que em consequência desta situação, a Copasa adotará rodízio visando garantir o abastecimento mínimo em toda a cidade, inclusive nas partes mais altas.

Os bairros foram divididos em três regiões e período de abastecimento será de 36 horas. O abastecimento será restabelecido gradativamente, a partir do início do horário do abastecimento de cada região.

O rodízio de abastecimento teve início ontem pela região 1, compreendida pelas seguintes localidades: Nossa Senhora Aparecida II; Maria da Glória (Monte Líbano); Anápolis (parte alta- da rua Manhuaçu para cima); Santa Cruz (parte baixa); Esperança (parte alta), Bela Vista; Doutor Eduardo; Bairro das Graças; Av. Dário Grossi; Morada do Lago I; Salatiel; Esplanada; Vale do Sol; Bairro Dário Grossi e Belvedere. Estas áreas ficam abastecidas até as 11h50 de amanhã. Posteriormente, o abastecimento só será retomado na segunda-feira (30).

A Copasa deverá realizar pequenas manobras nas regiões de abastecimento para garantir o fornecimento de água para as partes mais altas de cada região. A programação poderá ser alterada de acordo com o aumento ou diminuição da vazão do manancial.

REGIÃO 1

REGIÃO 2

Bairros: Limoeiro (parte baixa); Morro Caratinga; Polivalente; Nossa Senhora Aparecida I, Conjunto Habitacional; Morada do Lago II; Loteamento Tãozinho Vilela, Santa Cruz (parte alta); Rodoviários; Santa Zita, Isaltino Lopes, Loteamento Itaúna, Bairro Santo Antônio (até na praça), Parte do Centro (Av. Olegário Maciel (da praça Getúlio Vargas até o n. 198), Rua Raul Soares, Rua João Pinheiro, Rua Princesa Izabel, Rua Capitão Paiva, Praça Monsenhor Rocha(Conceição), Rua Lindolfo Soares carvalho, Rua Dep. Dênio Moreira de Carvalho (até vila Miranda); Vilas e travessas dessa região.

REGIÃO 3

Bairros: Limoeiro (parte Alta), Floresta, Monte Verde, Santo Antônio Parte Alta (do final da praça para cima, sentido Bom Jesus do Galho; da Tv Santa Fé (inclusive) para cima); Anápolis (parte baixa); Morro da Antena, Esperança (parte baixa); Seminário; Moacir Maria; Zacarias; Morro do Escorpião; Loteamento Jaci Junqueira, Loteamento Silva Araujo, Parte do Centro (Rua Cel. Antônio da Silva, Av. Catarina Cimini, Rua Cel. Pedro Martins, Praça Cesário Alvim, Av. Moacir de Matos(da praça até o n. 489), Rua Dona Julica, Av. João Caetano do Nascimento, (da Rua D. Julica até à ponte da BR 116, sentido Sta Rita de Minas); Vilas e travessas dessa região.

SEGUE RACIONAMENTO DE ÁGUA EM INHAPIM

Em Inhapim, o rodízio de abastecimento teve início na terça-feira (24), às 9h. A região 2 fica desabastecida até as 9h de hoje. São 48 horas de interrupção. De acordo a Copasa, nos últimos dias também foi registrada uma redução drástica do volume de água normalmente captado pela empresa no Córrego São Silvestre, manancial utilizado para o abastecimento de Inhapim. A situação é causada pelo prolongado período de estiagem na bacia hidrográfica do Córrego São Silvestre.

Dia Região Desabastecida Inicio do Desabastecimento Dia Término do Desabastecimento Período de Interrupção Data Horário Data Horário Terça Região 02 24/10/17 A Partir de 09 h Quinta 26/10/17 Até as 09 h 48 h Quinta Região 01 27/10/17 A Partir de 09 h Sábado 28/10/17 Até as 09 h 48h Sábado Região 02 28/10/17 A Partir de 09 h Segunda 30/10/17 Até as 09 h 48 h

REGIÃO 01:

Rua Oswaldo Silva Araújo, até número 10 lado par e até número 19 lado ímpar, Rua Oswaldo Silva Araújo a partir do número 204 lado par e 137 lado ímpar, Rua Major Aquiles, Rua Padre José Faustino, Rua Dona Luizinha, Travessa Padre Painhas, Rua Capitão Anastácio, Rua Dona Salena, Rua Professor Teotônio, Praça José Elias, Praça Alaíde Quintela Soares, Rua Teófilo José Moreira até número 101 lado ímpar, Bairro São Lucas, Bairro Bela Vista, Rua Higino Fernandes, Rua Sebastiana Andrade, Travessa Vereador Juquinha Alves Até o número 50, Rua Coronel Guilherme nºs 6, 40 CA A e CA B,176 e 200, Rua Doutor Rodrigo Vale Castro, Rua Ovídio Gonçalves Araújo Lamas, Praça Alberto Grossi Sobrinho, nºs 115 e 2, Praça Geraldo Homem de Faria, 75, 22, 36; Bairro São Jorge e Bairro Santo Antônio.

REGIÃO 02:

Rua Coronel Antônio Fernandes, Rua João Policarpo, Rua Professor Elias, Rua Dona Amélia Godinho, Rua Dos Amaros Rua Agnaldo de Souza Quintela, Rua Manoel Amaro, Rua Maria Rosado, Rua Padre Vigilato, Rua Paulo Bento Peixoto, Rua Carmo Vigiano a partir do número 17 ímpar e todos números pares, Rua Manoel da Silva Araújo, Rua Francisco Chagas Lopes, Rua Tomas Cimini Portugal, Praça Antônio Fernandes Filho, Rua Coronel Guilherme, exceto nºs 6, 40 ca a ca b, 176 e 200, Bairro Santa Cruz, Bairro das Flores, Bairro Do Valll, ll e lll, Bairro Donazinha, Bairro Moreira l e ll, Rua Teófilo José Moreira a partir do número 102 todos, Travessa Zacarias, Rua Antônio Oliveira Silva, Rua Olegário Cupertino, Rua Vereador José Viana da Silva, Rua Padre Eustáquio, Bairro Esperança, Rua Alberto Azevedo, Rua Maria José Cordeiro, Rua Carmo Viggiano até número 15, sem numeração par, Vila Maria, Travessa vereador Juquinha Alves a partir do número 50.