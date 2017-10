Homem assassinado no centro de Ipanema

DA REDAÇÃO – Gilberto da Costa Reis, 46 anos, foi morto na tarde desta terça-feira (24). O crime aconteceu na rua Felipe dos Santos, centro, Ipanema. A Polícia Militar já identificou um suspeito, Natalino Alves, 48, que deixou o local após o homicídio.

A PM foi acionada e encontrou o corpo de Gilberto caído ao chão e ele apresentava perfurações no peito. A esposa de Natalino disse que a vítima chegou a sua casa e foi conversar com o suspeito e com seu irmão. Conforme a testemunha, ela ouviu Gilberto questionar porque Natalino, que é pedreiro, não ter ido trabalhar para ele naquele dia.

Segundo a testemunhas, a conversa aparentemente estava tranquila. Depois de certo silêncio, a filha da testemunha foi até a varanda e viu Gilberto caído ao chão. Em seguida, elas pediram que uma vizinha acionasse a PM.

Em frente a residência tem uma câmera de segurança. Os militares tiveram acesso as imagens e verificaram que Gilberto chegou num veículo Gol às 12h07. Às 12h25 é possível ver Natalino e seu irmão entrando no carro da vítima e deixando o local.

A PM fez rastreamento, mas o suspeito não tinha sido detido até o final dessa edição.