Denúncia anônima leva à apreensão de drogas

CARATINGA – No final da tarde desta terça-feira (24), a Polícia Militar apreendeu maconha na rua José Alves Pereira, bairro Santa Cruz. A PM realizou a apreensão após receber denúncia anônima.

Ultimamente, várias denúncias foram passadas e elas davam conta que um indivíduo estaria aproveitando da topografia do terreno, que permite visualizar qualquer aproximação da PM, e montou no local uma ‘boca de fumo’. As denúncias também apontavam que menores estavam sendo aliciados e que este indivíduo também fazia disparos em via pública como forma de intimidação.

Diante das informações, os militares realizaram operação na tarde de terça-feira, mas os envolvidos fugiram ao notar a aproximação da PM. Porém durante a incursão, os militares foram avisados que uma jovem, 21, estaria guardando drogas em casa a pedido do dono da ‘boca de fumo’. A equipe da polícia foi até a casa da denunciada, mas ela não se encontrava. A mãe da jovem autorizou a entrada no imóvel e durante varredura foram encontradas duas barras e uma porção de maconha, além de uma balança digital.

O material foi apreendido e levado para Delegacia Polícia Civil. A jovem não tinha sido encontrada até o final dessa edição.