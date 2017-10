Córrego do Murici recebe tubos ármicos nos próximos dias

BOM JESUS DO GALHO – A Secretaria Municipal de Obras acabou de adquirir tubos ármicos para a canalização do córrego do Murici, que fica na saída da cidade para Córrego Novo. A obra, que deve ser realizada nos próximos dias, vai facilitar a vasão da água que hoje acontece via antigas manilhas de pequeno diâmetro para o grande volume recebido pelo córrego nos períodos chuvosos.

Fabricados em aço, os tubos ármicos medem 4m de comprimento, cada um, e têm 2,50 de diâmetro. Sua instalação deve consumir poucos dias de serviço, segundo previsão do secretário de obras, Edmilson Leal.

Ele observa que a instalação dos tubos trará importante benefício para a população. “Trata-se de uma via essencial que liga Bom Jesus ao Vale do Aço, um trajeto de acesso que tem 30 quilômetros a menos em relação ao percurso Bom Jesus, Vale do Aço, passando por Caratinga. Por isso, a Prefeitura está investido na otimização, não só desse trecho, mas de toda a estrada, que recentemente foi contemplada com obras de patrolamento. Com esse serviço, deixamos a via mais larga e, em algumas regiões, as estradas passaram a ter quase o dobro de sua largura antes da obra, permitindo aos condutores de veículos e pedestres que por ali circulam áreas bem amplas de acostamento”.

O secretário de Obras explica que, após a instalação dos tubos, será feita uma estrutura de concreto armado e aterro da área. “Em seguida, vamos cancelar o desvio, um caminho provisório traçado para não comprometer o trânsito na localidade”, destaca Edmilson.

Para o motorista de ônibus, senhor Valdir, a obra vai proporcionar mais segurança aos motoristas e transeuntes. “Só por a gente não precisar mais passar sobre a antiga ponte de madeira, onde já aconteceram vários acidentes, é uma benção para todos nós. As vigas antigas já não suportavam mais peso sobre elas. A ponte vivia sendo remendada”, recorda o motorista.