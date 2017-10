Instituições leonísticas de Caratinga recebem visita do governador do Distrito

CARATINGA – Caratinga hoje se destaca entre os municípios mineiros onde o Lions atua. São duas instituições representando o maior clube de serviços do mundo. E, embora desenvolvam trabalhos independentes, tiveram um grande motivo para se reunir no último domingo (22): recepcionar o governador do distrito LC 12, João Paulo Teixeira. O Lions Clube Caratinga Itaúna e o Lions Clube Caratinga Centro prepararam um almoço, organizado no salão dos leões da Praça da Estação.

A proposta seria refletir com os clubes sobre as atividades e diretrizes de cada equipe, conforme objetivos da instituição atualmente no Brasil e no mundo. “Nossa importância hoje é de sermos motivadores e levarmos a mensagem do nosso presidente para os clubes, além de passar as novas metas da nossa associação”, explica o governador. Segundo ele, um dos objetivos do Lions Internacional hoje é cuidar das crianças e combater o câncer pediátrico, e que trabalhos voltados para essa causa estão sendo desenvolvidos na Somália, onde conflitos políticos tem sacrificado a população.

Em Caratinga, os clubes realizaram uma reunião administrativa anterior ao almoço, para que pudessem expor ao governador do distrito alguns detalhes sobre a atuação de cada clube, tirar dúvidas e refletir sobre pontos fortes e fracos. “Foi um momento para que nosso governador soubesse como está nossa administração, a participação de cada membro, e uma forma também de passarmos a ele nossas angústias, o que estamos precisando, para estarmos servindo melhor à comunidade”, considerou o presidente do Lions Clube Caratinga Centro, Paulo Prata.

De acordo com Clotilde Maria Ferreira Junqueira, presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna, a reunião serviu também para que as equipes se inteirassem das metas e orientações propostas pelo Lions Internacional, a fim de rever o que a associação tem feito e deve fazer a partir de agora. “E ele vem para que possamos ficar cada dia mais aconchegados e levar mais uma vez o nome do Lions para a comunidade. Eu fiquei encantada com nosso governador, ele é jovem e as ideias dele são muito boas. Acho que vai melhorar bastante o nosso trabalho e, certamente, teremos um empenho bem melhor”, julga.

O GOVERNADOR

João Paulo é membro do Lions há oito anos, começou ainda jovem na cidade de Itapecerica, centro-oeste de Minas. Até julho de 2018, ele passará por 41 cidades do leste ao sul de Minas Gerais, onde estão cerca de 70 clubes leonísticos contemplados no distrito LC 12. O lema de sua gestão é “Tempo de Inovar, Motivar e Servir”. “Estamos pedindo os clubes para que trabalhem com a inovação, motivação, e assim enxergar novos horizontes. O mundo está inovando a cada minuto, não podemos ficar presos a antigos dogmas. O futuro também tem que dar certo, por isso precisamos inovar para construir um amanhã melhor e mais brilhante para a sociedade”, ele aponta.

Para Antônio Fonseca da Silva, membro do Lions Clube Caratinga Centro e atual diretor executivo da FUNEC, onde a inovação tem sido a bandeira levantada nos últimos dois anos, a ideia foi assertiva levando em consideração o contexto atual do Brasil e do mundo. “Inovar é fazer diferente e com mais qualidade aquilo que já tem sido feito. Que bom que o Lions está pensando alto. Essas instituições são normalmente mais tradicionais, então é hora de inovar. Ficamos felizes de fazer parte”, manifestou.

HOMENAGENS

João Paulo aproveitou a visita para homenagear quatro associados do Lions, dois de cada clube, com a medalha Walter Monachesi, como reconhecimento pelos trabalhos prestados nos últimos anos. Um deles foi Eugênio Maria Gomes, que hoje é embaixador do Lions Internacional em Caratinga. “É com muita alegria que recebo essa homenagem. E divido essa medalha com todos os meus companheiros de clube, com todas as pessoas que são engajadas em movimentos sociais, que dedicam parte do seu tempo para fazer o bem e cuidar da comunidade onde elas atuam”, declara Eugênio.

100 ANOS DE LIONS INTERNATIONAL

O Lions foi fundado em 1917 por Melvin Jones no EUA. Hoje, está presente em mais de 200 países, com cerca de 1,4 milhão de associados. Nesse mês de outubro, a instituição completa 100 anos de sua atuação pelo mundo. Ainda durante o evento de domingo, as equipes aproveitaram para anunciar o selo criado em homenagem ao centenário. Ele estará em várias correspondências enviadas de Caratinga para outras cidades e regiões do Brasil. Já foram confeccionadas trinta cartelas contendo 12 selos cada, mas a previsão é de que alguns clubes de outras cidades encomendem também nos próximos dias.

“São 100 anos do maior clube de serviços do mundo. Acho que Melvin Jones jamais poderia imaginar que aquele clube que ele criou com alguns amigos se tornaria tão grande, tão valoroso, com trabalhos tão importantes. Então, essa homenagem dos Correios com o Lions Internacional através do selo de 100 anos é uma iniciativa justa”, defende o embaixador do LCI.