Livro “Além da Palavra” irá reunir 70 escritores no próximo volume

O projeto, criado em 2015, vem se tornando tradicional e agora chega no 4º volume batendo seu recorde de autores

CARATINGA – Foi dada a largada para os preparativos de lançamento do 4º volume da série literária “Além da Palavra”. A iniciativa, criada em 2015, reúne textos de escritores e pesquisadores da Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC), mantenedora do UNEC, da Escola Professor Jairo Grossi e do CASU. São dezenas de reflexões de cunho político, social, ideológico e científico, abordando temas pertinentes ao contexto atual no Brasil do e do mundo. Durante a tarde de ontem, os organizadores da obra – professor Antônio Fonseca e professor Eugênio Maria Gomes – se reuniram com os demais autores para as diretrizes e ajustes relacionados à confecção desse próximo volume.

O escritor e pró-reitor de Administração do UNEC, professor Eugênio, acredita que o projeto contribui para debates fundamentais e construtivos na sociedade, e que a iniciativa continuará conquistando cada vez mais leitores e adeptos, já que a literatura é uma ferramenta valiosa de comunicação, educação e difusão do conhecimento para fortalecimento da cidadania. “Em 2015, eu e o professor Antônio estávamos buscando uma forma de socializar com a comunidade esse tanto de conhecimento que é produzido dentro da instituição. Então, convidamos alguns professores para participarem e surgiu o primeiro livro. No primeiro volume, tivemos pouco mais de 20 autores, no segundo volume, já tivemos 40, depois 60 e, neste quarto volume, estamos com 70 colaboradores escrevendo e compartilhando essas discussões com a comunidade de Caratinga e região”, relata.

Uma fonte rica de informações e de diversidades, como descrito pelo reitor do UNEC, professor Antônio Fonseca da Silva, o “Além da Palavra” chega ao seu 4º volume. “Além de serem trabalhados diversos temas, os textos tem autoria de várias pessoas de diferentes áreas das ciências. E agora, são 70 escritores, isso é inédito e reflete o incentivo que esse projeto tem como proposta. Ou seja, é alerta para que nós compartilhemos o conhecimento, além de apenas consumi-lo. Esse 4º volume, então, será mais um de muito que, eu espero, ainda venha a ser produzido no futuro”, ele manifesta.

O projeto já se tornou tradicional em Caratinga e, segundo Antônio Fonseca, passou a ser mais um compromisso da FUNEC com a educação e com a comunidade. Quem ainda não conhece o projeto “Além da Palavra”, basta acompanhar as publicações da coluna no jornal DIÁRIO DE CARATINGA. Ou também pode ter acesso gratuito aos volumes anteriores do livro. Eles estão disponíveis na biblioteca do Centro Universitário de Caratinga (UNEC), na Unidade 1 – Av Moacyr de Matos, 49, Centro. Informações pelo 3322-7900.