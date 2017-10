Vai ter fumacê, mas não por causa dos pernilongos

População trava ‘batalha’ contra estes insetos e pede fumacê. Mas, produto químico será aplicado apenas em algumas áreas que registraram alto índice de infestação do mosquito da dengue

CARATINGA- Pelos cantos da cidade o assunto é um só: o grande número de pernilongos, que geralmente preferem atacar durante a noite. As picadas e os zumbidos nos ouvidos quando se está tentando dormir, são capazes de tirar o sono de qualquer um. O calor somado a esse incômodo ‘visitante’ tem feito com que muitas pessoas peçam à Prefeitura de Caratinga para que aplique o ‘fumacê’, acreditando que esta medida irá amenizar os transtornos provocados pelo inseto.

O DIÁRIO DE CARATINGA entrou em contato com a Prefeitura de Caratinga para saber quais medidas estão sendo tomadas em relação aos pernilongos e se seria viável a aplicação de ‘fumacê’. Em nota encaminhada na tarde de segunda-feira (23), o executivo destacou que “está fazendo tudo que é possível para reduzir o número de insetos”. E que, além da “limpeza e retirada do mato às margens dos rios e córregos que cortam a cidade”, as secretarias de Meio Ambiente e Serviços Urbanos estão fazendo a limpeza dos bueiros.

Quanto à utilização do chamado ‘fumacê’, a Secretaria de Saúde, através do Departamento de Vigilância Sanitária, informou que o seu uso tem regulamentação do Ministério da Saúde. “O ‘fumacê’ deve ser utilizado em casos de infestação do mosquito transmissor da dengue (Aedes aegypti), que não é caso de Caratinga. O uso indiscriminado do produto químico pode causar uma reação inversa, potencializando a resistência do Aedes Aegypti ao veneno. A previsão é que com as chuvas esperadas para os próximos dias, o número de pernilongos seja diminuído drasticamente”.

RISCO DE EPIDEMIA DE DENGUE

Já em nota encaminhada na manhã de ontem, a Prefeitura apresentou outro posicionamento sobre a situação da dengue no município. O Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti (LIRAa) de Caratinga medido em outubro apontou um nível de infestação predial de 1,1%. Os dados foram colhidos entre os dias 18 e 20, colocando o município em situação de alerta. Outro índice, o de Breteau ficou em 1,2%. Esse último leva em consideração o número de larvas do mosquito transmissor da dengue encontrado em Caratinga. Isso significa que a cada 100 imóveis, 1,2% estão infestadas.

Em coletiva de imprensa realizada na tarde de ontem, o secretário de Sáude Wagner Barbalho ressaltou que quando se analisa a variação do índice de infestação por estrato, os riscos de uma epidemia das doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti são consideráveis. “Há algumas áreas com baixo índice de infestação, mas há áreas ainda que ultrapassam 1,5%; principalmente a área central de acordo com o LIRAa”.

Barbalho avalia como imprescindível a mobilização de todos, antes mesmo do início do período de alta transmissão das doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti, que geralmente acontece no verão, quando o clima chuvoso contribui para a proliferação do inseto. A maior parte dos pontos de infestação estava localizada dentro das casas dos moradores, seja em vasos de plantas ou mesmo em caixas d’água.

No primeiro LIRAa divulgado em janeiro deste ano, o índice de infestação predial foi de 4,6%. No segundo levantamento, feito em maio, o índice foi reduzido para 3,4%. A OMS (Organização Mundial de Saúde) preconiza que o número tolerável não deve ser superior a 1%.

A Secretaria de Estado de Saúde realizou a doação de 13 bombas costais motorizadas para o município de Caratinga, que serão utilizadas para aplicação de fumacê costal, a princípio, somente nas áreas mais afetadas. A região central é uma delas. “A equipe está sendo treinada para esse trabalho que é muito mais eficiente, pois combate o vetor mais próximo às áreas de infestação. Atuaremos com estratégia do fumacê em toda cidade, caso for necessário. De início vamos fazer dessa forma e iniciar um grande mutirão de limpeza, deixando a cidade limpa e organizada. Precisamos da colaboração da população para que possamos manter, porque senão vamos estar sempre com os criatórios de larvas e vetores, não só da dengue”.

O secretário ainda confirmou que há dois casos confirmados de pacientes com dengue internados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Apesar destes dados, ele considera que o município tem atuado satisfatoriamente no combate à doença. “A gente vinha de um LIRAa de 4,2% baixando para 1,1%. Estamos conseguindo fazer um trabalho muito eficiente. Caratinga pela primeira vez entra em um período que já teria que ser de alta transmissão em alerta, mas dentro do limite de tolerância que o estado e a União prevalecem”.