Casal preso com mais de 250 quilos de maconha

Suspeitos disseram que a droga estava sendo levada para Caratinga

IPATINGA – A Polícia Militar deu mais um baque no tráfico de drogas no Vale do Aço. No fim da tarde de segunda-feira (23) foram apreendidos mais de 250 quilos de maconha e preso um casal de jovens. A abordagem ao carro dos acusados no Centro de Ipatinga levou a PM a até ao apartamento deles e a apreensão do restante da droga.

O capitão Anselmo Pedrosa, comandante da 143ª Cia do 14º Batalhão, informou que havia uma informação de um casal envolvido com o tráfico. Os militares realizaram a abordagem na avenida Cláudio de Moura (trecho urbano da BR-458), próximo da praça Caratinga.

O casal, Nilson Gonçalves de Sá Júnior, de 23, e Maísa Vanessa de Oliveira, de 20 anos, estava levando dezenas de barras de maconha em um Chevrolet Celta. “Resolvemos conferir o apartamento deles, no bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso, onde encontramos a outra parte do entorpecente”, comentou o oficial logo após a pesagem da droga.

A apreensão do restante da maconha aconteceu no apartamento do casal, na rua Bernardo Guimarães, no bairro Cidade Nova. Além das barras de maconha foram apreendidos outros objetos, como balança de pesagem e objetos pessoais. “Eles disseram que a droga estava sendo levada para Caratinga, mas não informou que seria o dono”, revelou Anselmo.

Maísa e Nilson não quiseram dar entrevista. O rapaz apenas lamentou que está todo errado e estava preocupado com a filha pequena. Todo o entorpecente e os presos foram encaminhados para a 1ª Delegacia Regional de Ipatinga.

Informações: Diário do Aço