Alvo de furto, agência dos Correios continua fechada

Bandidos, que furtaram cerca de 100 mil reais, estão sendo procurados pela polícia

CARATINGA– O aviso afixado na porta da agência dos Correios, situada na rua Coronel Pedro Martins, diz “Prezado cliente, por motivo de força maior, esta agência ficará fechada temporariamente. Serviços postais podem ser feitos na agência de correios franqueada da rua Coronel Antônio da Silva, 240. A Gerência”. Isso é reflexo do furto ocorrido no último final de semana na agência, quando cerca de 100 mil reais foram levados pelos bandidos. Conforme informações, a agência reabrirá após perícia feita pela Polícia Federal.

A reportagem teve acesso a novas informações sobre o crime, que só foi descoberto na manhã de segunda-feira (23). Provavelmente o furto aconteceu no sábado (21). A Polícia Militar foi chamada por uma funcionária, que ao chegar ao local de trabalho, encontrou ligada a lâmpada da tesouraria e o aparelho nobreak (N.E.: condicionador que regula a voltagem e a pureza da energia que chega até os eletrônicos conectados a ele) acionado. O gerente da agência também foi chamado. Ao averiguar, foi detectado que as portas internas estavam abertas, possivelmente com uso de chave micha, e as câmeras de segurança tinham sido danificadas. Dois cofres da agência foram abertos e furtados cerca de 100 mil reais, porém esse valor só poderá ser confirmado após auditoria. Acredita-se que os autores usaram maçarico ou serra elétrica para abrir os cofres.

Conforme a funcionária, por volta das 6h de sábado (21), ela recebeu uma ligação da empresa de monitoramento, sediada em Uberlândia, e perguntaram se estava faltando energia em Caratinga, já que perceberam que faltava energia na agência, porém a funcionária respondeu que estava tudo normal. Então, a PM não foi acionada e assim verificar a situação.

Segundo a funcionária, na última semana um empregado da empresa de monitoramento esteve na agência para realizar manutenção do sistema de segurança.

CRIME FEDERAL

Por se tratar de um crime federal, foi feito contato com a Polícia Federal de Governador Valadares, mas foi relatado que a delegacia responsável por Caratinga é a situada em Belo Horizonte. O inspetor dos Correios foi avisado sobre o crime e faria contado com a PF e assim saber quando a perícia viria até Caratinga.

Ficou decidido que o gerente seria o responsável por manter idôneo o local até a decisão final, mantendo a agência fechada e tudo do mesmo jeito que foi encontrado.

O sistema de câmaras do local não pôde ser verificado pela PM no momento, por estar o local preservado. Os militares olharam as câmeras nos comércios próximos, porém em algumas delas, as imagens não são de boa qualidade, e nas outras, tinha que esperar um técnico averiguar as filmagens.

Os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.