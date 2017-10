Feira Literária no Dia Nacional do Livro

Parceiros realizarão a Segunda Feira Literária no dia 29 de outubro

CARATINGA – Uma reunião realizada na noite de quarta-feira (18/10) no Campus I do UNEC- Centro Universitário de Caratinga- entre os organizadores da 2ª Feira Literária, foram definidos todos os detalhes da realização de mais uma edição do evento. Representantes do MAC- Movimento Amigos de Caratinga; da ACL- Academia Caratinguense de Letras; do Lions Clube Caratinga Itaúna; do Tiro de Guerra e da Fundação Educacional de Caratinga; se reuniram na noite desta quarta-feira (18/10) na Sala dos Pioneiros, Unidade Acadêmica I da FUNEC, para acertar os detalhes da realização da 2ª edição da Feira.

Na ocasião ficou definido que o evento acontece no domingo, dia 29 de outubro, entre 9h e 12h, no pátio do UNEC. A data é estratégica. Trata-se do Dia Nacional do Livro.

Instrutor do Tiro de Guerra de Caratinga, o sargento Alexandre da Costa Nunes dos Santos, um dos parceiros, destacou o apoio dado ao evento. “Quando a iniciativa é legítima, como a Feira Literária, o Tiro de Guerra está presente. Estamos juntos com os demais parceiros, prestando apoio. É um prazer poder somar forças e contribuir.”

Outro órgão que se integra aos participantes e a organização é o Lions Clube Caratinga Itaúna, que também teve seus representantes se sentindo honrados em participar. “Temos a honra de participar. Tudo que é bem feito, bem elaborado, a gente entra de peito aberto. Sabemos que é uma coisa séria e que vai dar certo. A Feira será muito boa. Quantos leitores não serão beneficiados? Temos prazer em participar”, foi o que disse a presidente do clube de serviço, Clotilde Maria Ferreira Junqueira.

Pensamento muito parecido tem o presidente do MAC, Movimento Amigos de Caratinga, Sebastião Fausto da Silva. “O MAC não pode ficar de fora. Somos parceiros da comunidade. Participaremos no que for possível. Sobretudo, em questões relacionadas à literatura. Convocamos a comunidade para participar. Ler é saber! É ter conhecimento.”

Já a Academia Caratinguense de Letras vem contanto os dias para a realização da Feira Literária. “Já estamos falando na Feira faz tempo. Em nossas reuniões mensais estamos muito entusiasmados. O objetivo da academia é propagar as letras da comunidade. A Feira é uma ocasião ótima para isso”, destacou em tom de entusiasmo o presidente da ACL, Hélio Soares do Amaral.

O evento está sendo organizado pelo professor Eugênio Maria Gomes, membro do MAC, da ACL, e pró-reitor do UNEC. “Tivemos no ano passado a primeira Feira Literária com a participação da Academia Caratinguense de Letras e da FUNEC, e foi um sucesso. Houve a distribuição de cerca de 1.100 livros, e foi uma grande festa no dia do livro. Este ano a gente volta com a Feira no mesmo dia. Sempre no dia 29 de outubro, que é o Dia Nacional do Livro. Desta vez, com uma série de parceiros. Além da ACL e da UNEC, se juntaram a nós nesse projeto o MAC, o Lions Itaúna e o Tiro de Guerra. São cinco instituições muito fortes, e o evento tem tudo para dar certo”.

Não é obrigatório levar exemplares. Basta ir à feira e pegar o livro que quiser. Mas as pessoas poderão levar livros, e pegarem outros. A intenção é distribuir as publicações e incentivar a leitura.

Até o próximo dia 28 qualquer pessoa pode fazer a sua doação. As doações podem ser entregues no UNEC, no TG, no Lions Itaúna, ou na sede de qualquer um dos parceiros. Até no dia do evento os exemplares poderão ser levados.

Para o professor José Lacerda da Cunha, de 79 anos, que dará nome à Feira Literária, portanto, sendo homenageado, e que possui cerca de 50 deles dedicados à missão de ensinar, a homenagem é motivo de orgulho. “É muito gratificante estar associado a uma causa tão nobre. Recebo como reconhecimento ao meu trabalho. Quero dividir essa homenagem com meus colegas. Não só da academia, mas das escolas onde lecionei. É muito bom ser reconhecido em vida, ser lembrado. Aumenta a responsabilidade. Quero continuar me dedicando ao trabalho e honrando essa pro fissão tão digna.”

O reitor do Centro Universitário de Caratinga, Antônio Fonseca da Silva, acredita que tal iniciativa representa muito, e é uma espécie de vocação da instituição. “Como Centro Universitário o nosso dever é incentivar alunos e professores a estar sempre lendo e escrevendo. Isso para nós é motivo de alegria e satisfação. É um dever nosso participar. Faz parte da nossa filosofia. Fazer algo que transporte uma ideia que nasce de uma pessoa para a outra. Aquele que escreve faz um grande trabalho. Vai suscitar no outro o desejo de entender, ler e escrever”, concluiu.