Prefeitura de Imbé mobiliza população para pesagem do Bolsa família

IMBÉ DE MINAS – A população da comunidade de Graçópolis, em Imbé de Minas, atendendo a mobilização da Secretaria Municipal de Saúde, compareceu em grande número na manhã de quinta-feira (19) para realização da pesagem do Bolsa Família. Para isso, a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou diversos profissionais para orientar e realizar a pesagem dos pacientes.

De acordo com secretário de Saúde Erick Gonçalves, todos os beneficiários do Bolsa Família devem comparecer a pesagem, “porque além do beneficio do governo, é importante ser avaliado a condição nutricional da nossa população”.

No ato da pesagem, os responsáveis devem levar os seguintes documentos: cartão SUS, cartão de vacina de todos os membros da família, se for gestante é obrigatório levar o cartão SisPreNatal.

A pesagem só será realizada na presença de todos os membros do grupo familiar.

O prefeito Marcos Antônio do Carmo (DEM) destaca a importância da população atender a solicitação da Prefeitura e afirmou que todos os servidores estão empenhados em mobilizar a população e também passar as informações necessárias para o bom andamento dos trabalhos.