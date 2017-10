Elite: inovação em agropecuária e pet shop

CARATINGA – Pensando em trazer uma maior comodidade para os donos de animais, assim como melhor opção de produtos e serviços, o casal de empreendedores, Lidiane da Silva Santos Diniz e Rodrigo Antônio Diniz Santos, veio de Belo Horizonte, para fazer a diferença com serviços especializados para cães, gatos e animais de grande porte.

A loja Elite Agropecuária e Pet Shop traz diversos brinquedos, acessórios, rações, suplementos, medicamentos, banho, tosa e o táxi-pet para buscar com conforto os cães e gatos em suas casas.

BANHO DE OFURÔ

Mas a grande novidade para os animais de estimação que em breve estará funcionando é o banho de ofurô, que ainda não tem em Caratinga.

De acordo com a proprietária da Elite, Lidiane, o banho de ofurô produz benefícios de relaxamento muscular, problemas ósseos e dores nas articulações, melhora a circulação sanguínea, retarda o envelhecimento e ameniza o estresse.

PERSONAL HORSE

Além de possuir alimentação e medicamentos para os animais de grande porte, a Elite oferece o serviço exclusivo de personal horse em parceria com a Organnat. É um serviço de acompanhamento do equino, para melhorar a performance nas provas, na cavalgada, no ganho de peso, concentração, entre outros. Será desenvolvido um protocolo de acordo com a necessidade do animal.

O acompanhamento é gratuito, e os produtos deverão ser adquiridos na Elite, basta agendar o horário, que a visita será realizada pelos profissionais. Neste mês os acompanhamentos acontecerão nos dias 23 e 24.

A Elite Agropecuária e Pet Shop fica na rua Sylvio da Silva Araújo, no Bairro Rafael José de Lima, no loteamento Silva Araújo, próximo a delegacia de Polícia Civil. Para agendar um horário por telefone, os números são 33-3493-2255 ou pelo WhatsApp 33-99924-2255.