Toca do Lobo passa por reformas

Arquibancadas e muros do Estádio Mário Tristão ganham nova pintura

BOM JESUS DO GALHO – Um dos ‘templos’ do futebol regional, o Estádio Mário Tristão é a casa da Associação Sportiva Bom Jesus e cenário de grandes jogos. E quem for assistir, às 10h de hoje, a partida entre ASBJ e Santa Helena irá nota que a ‘Toca do Lobo’ passou por reformas. As arquibancadas e os muros ganharam novas pinturas. Essa reforma está sendo feita graças ao dinheiro obtido com o aluguel do campo para desportistas jogarem suas ‘peladas’ durante a semana. “O dinheiro fruto desse aluguel é todo revertido para essa reforma. Agora o estádio está com cores vivas, mais bonito e receptivo”, disse o presidente Leonardo Gomes.

Além de Leonardo Gomes, o técnico Fabrício Tristão e Bruno Soares também estão à frente dessa reforma. De acordo com a direção do clube, prefeito William, que já ajuda a ASBJ no campeonato regional da Liga Caratinguense de Desportos, também se comprometeu a colaborar nessa reforma.