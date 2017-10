Secretário de Estado de Agricultura visita produtores rurais do distrito de Santa Luzia

CARATINGA – O café é o carro-chefe da economia de Caratinga. E para fomentar esse setor, o secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Pedro Leitão, esteve na manhã de sexta-feira (20) num dos maiores polos de cafeicultura da região, que é o distrito de Santa Luzia, zona rural de Caratinga. O encontro aconteceu no Centro de Excelência do Café Robinson Leite de Mattos Júnior. Pedro Leitão esteve acompanhado pelo secretário municipal de Agricultura, Abastecimento e Agronegócios, Alcides Leite de Mattos, e pelo vereador Denis Gutemberg (PPS). Durante o encontro, Pedro Leitão dialogou com os produtores e também ouviu solicitações.

Os pedidos dos produtores se pautaram em buscar meios de melhorar a qualidade do trabalho, como, por exemplo, a instalação de painéis solares como uma forma de economizar energia elétrica. Durante o encontro foi entregue um ofício ao secretário, solicitando a construção de salas para que o café possa ser provado.

Pedro Leitão se comprometeu buscar meios que possam atender aos pedidos. E deixou claro que essas visitas tem como benefício a aproximação do Estado com o meio rural.

De acordo com informações repassadas por José Major, que é presidente da Associação dos Agricultores Familiares de Caratinga, o Centro de Excelência do Café, beneficia cerca de 600 famílias da região, prestando serviços ao pequeno produtor.

Ainda na sexta-feira, o secretário Pedro Leitão fez visita a uma propriedade rural reconhecida pelo Certifica Minas Café.

Informações e fotos: Doctum TV