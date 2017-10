Unec e Sicoob Credcooper fecham parceria e oferecem curso gratuito

Curso em Gestão de Agronegócio vai capacitar jovens de Caratinga

CARATINGA – Mais de 150 alunos já estão inscritos no curso de Gestão de Agronegócio promovido por meio de uma parceria entre o Centro Universitário de Caratinga e o Sicoob Credcooper. A capacitação terá duração de 30 horas e acontecerá às sextas-feiras, nos meses de outubro a dezembro deste ano, no Unec. Para se inscrever no curso, basta estar no 3º ano do Ensino Médio. Uma oportunidade de capacitação que pode ser um diferencial na hora de disputar uma vaga no mercado de trabalho.

“Será um curso que realmente vai capacitar, vai direcionar, vai orientar aqueles que têm interesse em trabalhar com o agronegócio. Uma situação que hoje ainda é preocupante, é que Caratinga possui tradição na agricultura, mas ainda estamos atrasados em relação a outras regiões e essa parceria veio para somar, oferecendo qualificação para nossa estrutura”, explicou o coordenador dos cursos de Administração e Agronegócio do Unec, José Carlos Moreira.

O lançamento do curso acontece na próxima semana, e dentre os temas abordados, alguns se destacam: Agronegócio no Brasil e na microrregião de Caratinga; Agronegócio e cooperativismo; Gestão de pessoas e de projetos; Marketing e Responsabilidade Social e ambiental.

O gerente de Negócios do Sicool Credcooper, Tiago Moreira, explica que essa parceria veio para somar. “Somos uma cooperativa de crédito e um dos princípios cooperativistas é levar a educação financeira para os nossos associados e para as comunidades. Hoje estamos inseridos em nove municípios e nosso objetivo é que esses nove municípios tenham alunos que possam ter acesso a essa educação cooperativista juntamente com o agronegócio, porque a nossa região é sustentada pelo agronegócio, e queremos também capacitar também os filhos dos nossos associados”.

Os jovens que tiverem interesse podem se inscrevem no curso, que ainda tem vaga. Para informações, basta procurar o CAE – Centro de Assessoria Empresaria na Avenida Moacir de Matos, 271, Centro. Ou pelo telefone 3322 7988.