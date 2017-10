Caratinga irá sediar Academia Maçônica de Letras do Leste do Estado

AMLM terá representantes de diversas partes de Minas e até do Brasil

CARATINGA – Caratinga irá sediar a Academia Maçônica de Letras do Leste do Estado. A inauguração oficial da chamada AMLM acontece no dia 28 de outubro no UNEC, Centro Universitário de Caratinga.

Um momento histórico para as três lojas maçônicas de Caratinga e boa parte do estado. Assim está sendo classificado o dia 28 de outubro. Na ocasião será realizada a solenidade de instalação da AMLM, Academia Maçônica de Letras do Leste de Minas. A solenidade de inauguração acontece em Caratinga. Um encontro realizado na noite de quarta-feira (18), na Sala dos Pioneiros, no Campus I do UNEC, tratou de todos os detalhes da realização do grandioso evento.

O grande secretário de Educação e Cultura do GOB, Grande Oriente do Brasil/MG, e membro da Loja Maçônica Obreiros de Caratinga, Eugênio Maria Gomes, irá presidir a Academia Maçônica de Letras. “É um sonho antigo da comunidade maçônica. Não só de Caratinga, mas de toda região. A cidade tem tradição literária. Resolvemos criar uma academia abrangendo o leste de Minas, pelo fato de no norte e no sul já existirem Academias Maçônicas de Letras e nós ainda não tínhamos. Tivemos o privilégio de participar da criação dessa. Teremos a instalação da AMLM, a posse da nova diretoria, de membros efetivos, e de membros correspondentes, no total de 22.”

O evento ocorre no dia 28 de outubro, a partir das 19h, no auditório Professor Celso Simões Caldeira, Campus I do UNEC em Caratinga.

Membro da Loja Maçônica Caratinga Livre, o médico Glauco Gomes Arantes ocupará a função de vogal da AMLM. “A Academia é importante para fomentar a prática da escrita, criar acervos, guardar registros de forma ordenada, até para ter um conteúdo no futuro. A AMLM congrega todo leste de Minas. Temos uma vasta área de abrangência, com o número de maçons expressivo e todos são convidados a participar.”

Já o magistrado e causídico Geraldo Lins de Salles terá o papel de orador da Academia Maçônica de Letras do Leste do Estado. “Temos que levar a Cultura a todas as pessoas. Incentivar as pessoas as escrever e ler. Os livros nem sempre são com temas maçônicos. São temas diversos, dentro da visão de algum maçon. Um conteúdo muito rico. A AMLM será importante também nesse sentido.”

Na oportunidade haverá a posse da diretoria da AMLM, e de seus membros efetivos e correspondentes. A cerimônia contará com a participação especial de representantes da ACL- Academia Caratinguense de Letras- e das Lojas Maçônicas Caratinga Livre, Fraternidade Acadêmica de Caratinga e Obreiros de Caratinga. A Fundação Educacional de Caratinga, que apoia a iniciativa, também se fará representada. Será um momento especial com espaço para formalidades, confraternização e até para apresentação musical.

“Temos um estatuto registrado, um regimento interno e a entrada na Academia se dá somente por uma porta. Publicamos o edital, os maçons concorrem, e abrimos um determinado número de vagas. A Academia é destinada aos maçons ligados à arte, à literatura, e de uma maneira geral à cultura”, concluiu Eugênio Gomes.