Menores ameaçam vítima e roubam celular

Dupla acabou apreendida pela PM

CARATINGA – Dois menores, 16 e 17 anos respectivamente, foram apreendidos por furto de celular ocorrido no final da tarde de sexta-feira (20). O crime aconteceu no centro de Caratinga. A Polícia Militar recuperou o aparelho e recolheu duas facas que estavam com os adolescentes.

A vítima, 15, acionou a PM e contou que tinha sido roubada. Ela disse que quando caminhava pela travessa Santos Mestre, junto de um amigo, foi abordada pelos autores, que portavam facas e disseram “não grita, passa o celular e tá tudo certo”. Diante da situação, a vítima não teve alternativa, a não ser entregar o aparelho. Já o amigo conseguiu fugir e não teve pertences roubados. De acordo com a vítima, os autores fugiram pela avenida Olegário Maciel e depois subiram uma escadaria próxima ao antigo fórum.

De posse das características dos autores, os militares fizeram rastreamento e apreenderam os menores na Praça da Conceição. Com eles foi encontrado o celular que tinha sido roubado. Os policiais também apreenderam duas facas.

Segundo a PM, no último mês foram seis ocorrências desse tipo na travessa Santos Mestre e que os autores agiram da mesma forma. As características desses autores coincidem com as dos menores apreendidos pela Polícia Militar.

Os adolescentes foram apreendidos e conduzidos para Delegacia de Polícia Civil.