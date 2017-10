UNEC comemora 18 de outubro com homenagens e confraternização entre alunos e profissionais

CARATINGA – Há décadas, a medicina tem sido vista como uma profissão nobre, cheia de heroísmo e sofisticação. Mas não é só isso. Por trás de cada história, também existe muito sacrifício, dedicação e estudo constante. No Centro Universitário de Caratinga (UNEC), já se formaram mais de 500 profissionais desde que o curso foi implantado. Por essas razões, o Dia do Médico foi lembrado de maneira especial e com uma homenagem aos alunos e professores no Ginásio da Unidade II, no bairro das Graças.

O momento foi de reflexão e confraternização. Autoridades da instituição aproveitaram para falar um pouco da importância do profissional e do papel que eles desempenham na sociedade. Para o coordenador do curso de Medicina do UNEC, por exemplo, “ser médico vai muito além de uma escolha, é vocação”. Diogo Pena Moreira acredita que uma formação profissional de qualidade é de suma importância. “Porque lidamos com vidas, precisamos tratar o paciente num todo e não só a doença. Quando tratamos o ser humano, sempre saímos ganhando”, acrescenta.

A DATA

O dia 18 de outubro é comemorado em várias partes do mundo como o Dia do Médico. A data foi escolhida em homenagem a São Lucas, o santo padroeiro dos médicos e dos pintores, pois segundo narrativas religiosas ele exerceu ambos os trabalhos durante sua vida, além de ter sido também músico e historiador.

O profissional de Medicina é aquele responsável por diagnosticar e tratar enfermidades, promover a saúde humana e orientar os pacientes conforme a realidade de cada um. Por isso, é necessário aperfeiçoamento constante e a busca por um relacionamento humano e de confiança nos atendimentos, sejam eles de rotina ou emergenciais.

Há 13 anos integrante do corpo docente do UNEC, a professora e médica Helena Facury defende que o médico tenha competência nos três aspectos: técnico, ético e humano. “Hoje é um prazer ver que, a cada ano, temos uma inserção maior dos nossos alunos no mercado de trabalho. Honramos com nosso compromisso. E nessa perspectiva da formação de profissionais, preocupamos muito com a humanização, para que o profissional tenha gratidão, humildade e carinho pelo seu paciente, e também com a formação ética, para terem respeito com os demais profissionais e na relação médico-paciente e médico-família”, manifesta.

MEDICINA EM CARATINGA

O curso de Medicina chegou no UNEC em 2002. Desde então, Caratinga se tornou referência nessa área dentro e fora do leste mineiro e hoje é considerada cidade universitária, recebendo alunos de vários estados brasileiros. Além de aumentar a oferta de médicos na região, isso impulsionou também a economia da cidade.

Segundo o reitor do UNEC, professor Antônio Fonseca da Silva, em um único período da Faculdade, já estiveram estudando alunos de 12 estados brasileiros. “Contribui não só para a cidade, mas para o país. Muitos alunos hoje são grandes cirurgiões, outros fizeram sua residência nos principais hospitais do Brasil. Isso nos alegra muito. E apesar das dificuldades que enfrentamos no início para implantação do curso, atualmente somos nota 4 no MEC, motivo de muito orgulho para nós”, reflete.

Agora, completando 15 anos, a Faculdade de Medicina do UNEC aproveitou para comemorar o Dia do Médico de uma forma bem especial. “É um momento de festejar, é uma alegria para eles e para a instituição. O UNEC vem durante todos esses anos formando tantos médicos de qualidade. Alguns residem aqui, outros egressos estão espalhados por várias regiões do nosso país. É importante termos essa marca de sucesso registrada em cada profissional, levando o conhecimento e tornando essa classe cada vez mais humana, com ética e dignidade”, comenta Raquel Carvalho, diretora do Instituto de Ciências da Saúde UNEC (Incisa).

COMEMORAÇÕES

De acordo com o reitor, além de valorizar a profissão e a atuação dos professores, o propósito das comemorações também foi motivar os acadêmicos quanto à importância de se dedicarem. “É o aluno que faz a escola. Nós somos coadjuvantes, colaboramos, orientamos, informamos, mas são os alunos que dão a vida para nossa instituição. Precisamos estimular esses estudantes, para que eles percebam que a escola é seu lar”, atribui Antônio Fonseca.

Uma vida dedicada à manutenção e ao cuidado de outras vidas. Quem é médico sabe que apesar de todo o trabalho, a saúde e a satisfação dos pacientes fazem tudo valer a pena. “Ser médico é amor, compaixão e, acima de tudo, empatia”, sugere o professor Diogo. “E a minha mensagem final para o Dia do Médico é: sempre se colocar no lugar do outro, essa é uma premissa relacionada à dignidade. Resgate a dignidade do seu paciente”, complementa a professora Helena Facury.