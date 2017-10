Pelo quarto mês consecutivo Caratinga registra saldo negativo na geração de empregos

Com mais 34 mil vagas, setembro é o sexto mês de saldo positivo de emprego no País

DA REDAÇÃO – O mês de setembro registrou aumento de 34.392 vagas nos postos de trabalho com carteira assinada. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado na quinta-feira (19) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Este é o sexto mês seguido em que foram abertas mais vagas de trabalho formal. Porém Caratinga mais uma vez distorce da tendência nacional e pelo quarto mês consecutivo registra saldo negativo na geração de empregos. Em setembro foram computadas 438 admissões e 581 desligamentos (-143).

BRASIL

No acumulado do ano, o saldo positivo chega a 208.874 empregos, um aumento de 0,5% em relação ao estoque de empregos de 2016.

A Região Nordeste novamente foi a que gerou mais postos de trabalho com 29.644 vagas. Em seguida, vêm as regiões Sul, com 10.534, e Norte, com 5.349. Já nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, houve redução nos postos, com quedas respectivas de 8.987 e 2.148 empregos.

Entre as 27 unidades federativas, 20 tiveram saldo positivo. Pernambuco foi o estado que teve melhor resultado, com 13.992 vagas abertas. Em seguida, aparecem Santa Catarina, com 8.011; Alagoas, com 7.411; Pará, com 3.283, Paraná, com 2.801, Bahia, com 2297 e Ceará, com 2.161.

Os destaques negativos foram o Rio de Janeiro, com redução de 4.769 vagas; Minas Gerais, com menos 4.291, e Goiás, com menos 3.493 postos.

Dos oito setores pesquisados, os números do Caged mostram que, em setembro, quatro registraram aumento nos postos de trabalho. No mês passado, o setor da indústria de transformação puxou a geração de empregos, com 25.684 postos. No mês anterior, a liderança foi do setor de serviços. Destacaram-se também em setembro, comércio, com 15.040 vagas; serviços, com 3.743 e construção civil, com 380.

Houve retração nos setores de agropecuária (menos 8.372 vagas); serviços, indústrias de utilidade pública (menos 1.246); administração pública (menos 704) e extrativo mineral (menos 133).

MENOS 143 POSTOS DE TRABALHO

Os bons ventos de maio, quando Caratinga teve saldo positivo de 403 postos de trabalho, foram cessados nos quatro meses seguintes. Desde então, o município vem registrando déficit na geração de emprego. Setembro apresentou saldo negativo, pois foram 438 admissões contra 581 demissões (-143). Esse quadro se deve a retração nos setores mais movimentados em Caratinga, que são Comércio, Serviços e Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca.

O setor de Comércio contou com 144 admissões e 183 desligamentos (-39). Com menos 23 postos de trabalho em setembro, o setor de Serviços apresentou 176 contratações e 199 demissões. Maior baque teve o setor de Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca, pois foram registradas apenas 18 admissões diante de 109 desligamentos (-91).

Mesmo que de forma tímida, os setores de Industria de Transformação e Construção Civil apresentaram saldos positivos. O primeiro contou com 52 admissões e 43 desligamentos, saldo de nove vagas; enquanto o segundo apresentou 42 admissões e 34 demissões, superávit de oito postos de trabalho.