Santuário pede ajuda para paroquiano com grave inflamação na cabeça

A ação social acontece a partir das 18h de hoje, na rua Dr. Aluísio Muniz, no bairro Santa Zita

CARATINGA – A paróquia do Coração Eucarístico de Jesus, do Santuário, através do padre Gleidson Forte, do grupo de Jovens Mundo e da comunidade local, está ajudando o paroquiano e balconista de farmácia Claudinei Barbosa de Souza, de 39 anos. Ele foi diagnosticado com um tumor na cabeça há dois anos, quando iniciou a radioterapia como tratamento e passou por duas cirurgias.

Logo depois do tratamento, Claudinei desenvolveu uma inflamação na cabeça conhecida por radionecrose, ou seja, a morte de um tecido que reduz as chances de cura da doença. “Perdi um pouco da minha visão e o também o equilíbrio, o que me atrapalha muito”, conta Claudinei.

Para se recuperar, Claudinei precisa aplicar um remédio na veia, de 15 em 15 dias, durante no mínimo seis meses. O medicamento se chama Avastin Bevacizumab, e cada aplicação custa em torno de 20 mil reais. A família não possui condições de manter o tratamento, e já lutou na justiça para conseguir a medicação, mas o pedido foi negado.

A Paróquia do Santuário em Caratinga abraçou a causa e pede ajuda para Claudinei. “Ele (Claudinei) é um jovem que atua na Paróquia do Santuário, na Pastoral da Liturgia, e muito doou de sua vida nas celebrações. Agora chegou a nossa vez de retribuir tudo que ele fez, doando nosso tempo e ajudando na parte financeira. Então faço esse apelo, pois não é fácil enfrentar o que ele está enfrentando. Quero convidar a população em geral para que contribua. Se cada um fizer a sua parte, podemos vencer essa batalha. O Claudinei não está sozinho nessa luta”, disse padre Gleidson Forte.

Hoje acontece uma festa beneficente onde serão promovidos vários bingos. A ação social está prevista para começar a partir das 18h, na rua Dr. Aluísio Muniz, no bairro Santa Zita. As cartelas dos bingos podem ser compradas na secretaria do Santuário. Os interessados também podem entrar em contato com padre Gleidson Forte, através de sua página no seu Facebook.

Doações também podem ser feitas através de depósitos bancários na conta da Caixa Econômica Federal, em nome de Claudinei Barboza Souza, agência 0106 – operação 013, conta poupança 00103353-9.