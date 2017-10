Jovem é preso por suspeita de tráfico de drogas

Durante a ocorrência PM apreendeu pássaros que eram mantidos ilegalmente em cativeiro

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Joseph Ribeiro de Paula, 23 anos, foi preso na tarde de ontem por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Durante a ocorrência, registrada na rua Dejanira de Souza Gomes, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Santa Bárbara do Leste, os militares recolheram 16 pedras de crack e apreenderam 106 reais e pássaros que eram mantidos ilegalmente em cativeiro.

A Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que Joseph estaria traficando drogas. Os militares foram até a casa do denunciado e viram três pássaros mantidos ilegalmente em cativeiro, pois as aves não tinham anilhas. No mesmo instante, os policiais perceberam que Joseph caminhou para os fundos da casa e jogou um embrulho no quintal. Os militares fizeram varredura e encontraram uma latinha contendo 16 pedras de crack. No interior da casa foram recolhidos 106 reais.

O suspeito foi detido e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.