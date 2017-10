Caminhão bate em poste, que desaba sobre casa

CARATINGA – “Susto’, assim definiu o que sentiu a estudante Darlene Isabel de Souza ao ouvir um barulho vindo do teto de sua casa. Ela não poderia imaginar, mas um caminhão atingiu um poste, que acabou desabando sobre sua residência. Não houve feridos nesse incidente registrado no bairro Vale do Sol. Conforme testemunhas, o caminhão pertence a um depósito de material de construção e fazia entrega quando houve a colisão contra o poste.

Moradores da região disseram que o poste ficava na lateral da rua, que não é pavimentada, mas com ação da chuvas, houve deslizamentos, estreitamento do barranco, e o poste acabou ‘indo’ para o meio da rua. Segundo os moradores, este não foi o primeiro acidente deste tipo nessa via pública.

Uma equipe da empresa que presta serviço para Cemig foi ao local e desligou a rede elétrica, evitando assim algum outro incidente. A energia foi reestabelecida no decorrer do dia. Seria providenciada a troca do poste e também sua adequação, ou seja, colocado em outro lugar.

Informações e fotos: TV Sistec