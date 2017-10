Antônio Rodrigues quebra próprio recorde em corrida de Porto Alegre

Caratinguense alcançou o segundo lugar e dividiu pódio com gaúchos

DA REDAÇÃO- Antônio Rodrigues participou de mais uma etapa do Circuito de Corridas Caixa, realizado em Porto Alegre (RS). A corrida foi realizada no dia 1° de outubro, com a participação de 1200 atletas, com o percurso de 10 km. O caratinguense garantiu o segundo lugar na categoria máster (70 anos ou mais) e dividiu o pódio com dois gaúchos.

Para garantir o bom resultado, Antônio afirma que precisou fazer muitos “treinamentos longos”, se preparando para enfrentar as possíveis mudanças climáticas. Ele comemora a conquista e afirma ter quebrado próprio recorde de tempo nesta corrida. “Fiz o tempo de 53 minutos e 18 segundos. Consegui reduzir o tempo do ano passado”, avalia.

A próxima etapa acontecerá na cidade de Curitiba (PR), no dia 29 de outubro. Antônio conta com patrocínio do Bolsa Atleta da Prefeitura de Caratinga e Grupo Fontes. “Agradeço a Prefeitura de Caratinga pelo incentivo ao esporte, o trabalho que tem sido realizado está garantindo nossa participação nos eventos esportivos, além de colocar nossa cidade no topo do ICMS Esportivo. Também agradeço à empresa que contribui com o custo de minhas despesas, é muito importante quando os empresários abrem as suas portas para nos receber. Divido mais esta vitória com todos que tem me apoiado ao longo desses anos”, resume Antônio.