Parceria Usiminas/AMVA incentiva recuperação de nascentes na região

DA REDAÇÃO – Cerca de 50 representantes (entre prefeitos, secretários de Obras e Meio Ambiente) de 26 municípios do Vale do Aço e Governador Valadares, participaram da reunião bimestral do programa “Caminho do Vale”, na tarde desta quarta-feira (18), no escritório central da Usiminas, em Ipatinga. Eles discutiram o convênio que tem melhorado significativamente as estradas vicinais regionais, a partir da aplicação do agregado siderúrgico da empresa. A recuperação de centenas de nascentes no Vale do Aço é o principal ganho ambiental dessa parceria entre a empresa, a Associação dos Municípios do Vale do Aço (AMVA) e as prefeituras.

No encontro, que teve a presença do assessor executivo da diretoria da Usiminas e coordenador do programa, Henrique Eleto Hélcio Santos e da diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal, o presidente da AMVA e prefeito de Entre Folhas, Ailton Silveira, o “Ailtinho”, salientou a importância do Caminhos do Vale para a estrutura dos pequenos municípios. “Nessa crise financeira, se não fosse este gesto cooperativo da Usiminas, boa parte da comunidade rural não teria como se locomover durante as chuvas. Em nome de todos os prefeitos, torno público este agradecimento à empresa pela melhoria das nossas estradas vicinais, sobretudo nos municípios menores”, ressaltou.

No caminho certo

Durante o encontro, a prefeitura de Iapu apresentou diversas ações socioambientais desenvolvidas como contrapartida ao programa. Dentre elas, os destaques foram a recuperação de nascentes, o envolvimento das crianças no plantio de árvores e a construção de fossas sépticas na zona rural. Ipatinga, por sua vez, apresentou o projeto “Mapa da Mina”, com o levantamento on line (geoprocessamento) das 565 nascentes do município.

No próximo encontro, em dezembro, os técnicos de Belo Oriente, Vargem Alegre e Ipaba apresentarão o trabalho ambiental desenvolvido em seus municípios.

Ao encerrar o encontro, o presidente da AMVA disse que o interesse da entidade e de todos os prefeitos é manter, em 2018, esse convênio com a Usiminas. “O êxito do programa sinaliza que estamos no caminho certo. Isso se deve ao nível de comprometimento dos prefeitos com o forte apelo ambiental do Caminhos do Vale. É gratificante termos hoje quase mil nascentes recuperadas, voltando a abastecer lagos que estavam secos. Isso não tem preço para quem se preocupa com a natureza”, concluiu o prefeito Ailtinho.