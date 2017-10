Lions Clubes de Caratinga receberão visita do novo governador do Distrito LC-12

DA REDAÇÃO– Desde que tomou posse à frente do Distrito LC-12, o CL DG João Paulo Lima Teixeira, eleito fovernador do Distrito “ano leonístico” 2017/2018 vem realizando intensas atividades voltadas para o objetivo primordial do Lions Internacional, que é o servir. O novo governador distrital, que em parte de seu discurso de posse registrou “Nos dias atuais, quando o obscurantismo e o individualismo tomaram conta da humanidade; quando o homem vai de encontro ao estado pré-histórico de barbárie e se deixa levar pelo ódio, pela violência, ignorância e ambição pelo poder a qualquer custo; numa época em que a intolerância e o fanatismo escravizam mentes e corações e a ausência de sentimentos puros se evidenciam; eis que nós, Leões, surgimos como uma chama, com calor e luz própria, para mudarmos o curso da história…” leva a termo os objetivos traçados por sua governadoria e vem, pela primeira vez, na condição de governador de Lions Internacional, a Caratinga e região.

Dentre as atividades desenvolvidas, o governador já realizou visitas a dezenas de clubes pertencentes ao Distrito que possui uma grande extensão territorial, contemplando as regiões sul e leste de Minas Gerais, com extensa agenda de reuniões. Durante a visita a Caratinga, o casal governador João Paulo e sua esposa Aline – residentes em Itapecerica (MG) – realizará reuniões administrativas com os clubes Lions Clube Caratinga Itaúna e Lions Clube Caratinga Centro, quando exporá suas metas e objetivos à frente do Distrito, reforçando também as metas e objetivos internacionais. Sua chegada à cidade está prevista para o dia 22 de outubro (domingo) às 9h, na sede do Lions Itaúna, no Bairro Limoeiro. Além das reuniões administrativas, está prevista uma reunião solene com o casal governador, além de um almoço com todos os presentes.

Para a presidente do Lions Clube Caratinga Itaúna, Clotilde Junqueira, receber o Governador do Distrito LC-12 – a maior autoridade do Lions Internacional em Minas Gerais – é uma grande honra. “É uma oportunidade para conhecermos todas as metas, projetos e objetivos do Governador e, também, uma oportunidade de apresentar ao gestor do LC-12 os projetos de curto, médio e longo prazo do clube tais como a manutenção do grupo Feliz Idade, a campanha Aquecer e Não Esquecer, a Feira Literária, o Desapega – projeto sócio ambiental que visa a preservação ambiental e a economia solidária, dentre outros. Procuramos cumprir o lema ‘É tempo de inovar, motivar e servir’, presente na bandeira do Governador”, registra Clotilde.

De acordo com o presidente do Lions Clube Caratinga Centro, Paulo Prata, o Leonismo é uma força motriz que impulsiona seus associados a fazer o bem, com amor e dedicação. “Mostra dessa dedicação dos Leões encontra representação na própria visita do Governador, que tem percorrido diversas cidades do Estado, na busca de empreender um Leonísmo saudável e dinâmico. Estamos lado a lado com o Distrito na certeza de que o Lions Internacional estará cada dia mais forte e presente, como o maior clube de serviço do mundo”, reforça o presidente Paulo.