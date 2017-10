Problemas com sinal de celular em São Cândido

Vivo justificou “vandalismo nos equipamentos da operadora”

DA REDAÇÃO– Moradores do distrito de São Cândido, que pertence ao município de Caratinga, entraram em contato com o DIÁRIO DE CARATINGA para reclamações em relação ao sinal da Vivo. Eles afirmam que há pelo menos seis meses estão tendo problemas com a funcionalidade do serviço de cobertura celular.

A Reportagem entrou em contato com a operadora em busca de esclarecimento sobre o assunto. Em nota, a Vivo informou que as intermitências identificadas, nos serviços de voz e dados em Caratinga ocorreram em função de “vandalismo nos equipamentos da operadora”. “A companhia mobilizou equipes técnicas para a avaliação dos danos e reparos dos equipamentos, bem como testes para a normalização do serviço”.

A operadora ainda acrescentou que furtos, roubos e vandalismo de equipamentos e cabos impactam diretamente os serviços de telecomunicações, prejudicam a população e comprometem os serviços de utilidade pública, como polícia, bombeiros e emergência médica. “A Vivo mantém em seu site vivo.com.br orientação para que a população ligue para a Polícia Militar (190) ou para o canal de denúncias da empresa (0800 14 44 44), quando identificada uma ação suspeita. As denúncias podem ser realizadas 24 horas por dia, sete dias por semana e são tratadas com total sigilo”.

A empresa também destacou que adota medidas como “contingência de rede e segurança patrimonial e está substituindo os cabos de cobre pelo bimetálico, que não tem valor comercial”.