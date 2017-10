Suspeitos de furtar ferramentas são detidos

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na manhã de ontem, a Polícia Militar prendeu dois jovens suspeitos de serem os autores de furto de ferramentas em Santa Bárbara do Leste. Willamis Felipe da Silva Almeida, 19 anos, e um menor, 15, foram detidos e conduzidos para Delegacia de Polícia Civil.

Um pedreiro acionou a PM e contou que deixou suas ferramentas numa obra e que elas foram furtadas. Durante rastreamento, os militares receberam informação sobre os possíveis autores. Então, os militares foram até a casa dos suspeitos e recuperaram as ferramentas furtadas, sendo uma makita, uma parafusadeira e duas furadeiras. Inicialmente os jovens negaram o crime, mas acabaram admitindo o furto.

Sargento Tanner ressaltou a importância das denúncias anônimas para o sucesso do trabalho da PM. “Sem as denúncias, o trabalho da Polícia Militar fica difícil. Com este tipo de relacionamento estreito com a população há um maior êxito nas ocorrências. É importante destacar que no momento da denúncia não há necessidade da identificação. A pessoa pode ligar para os números: 190 ou no celular da fração de Santa Bárbara do Leste, que é disponibilizado tanto na viatura quanto no quartel, e também no 181”, disse o sargento.