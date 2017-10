Departamento de Educação homenageia, com jantar, professores e outros  profissionais ligados ao setor

BOM JESUS DO GALHO – O Departamento Municipal de Educação promoveu, na noite da segunda-feira (16), na Escola Municipal Maria da Penha Ivone Abrão, um jantar em homenagem ao Dia dos Professores, comemorado em 15 de outubro. Segundo a gestora do setor, Ana do Carmo Coelho, o evento trouxe como novidade o fato de homenagear todos os profissionais ligados à área educacional. “Elegemos este dia para festejar todos que colaboram para que nossas atividades sejam desenvolvidas. Todos são muito importantes nesse processo, e merecem ser homenageados. Como não conseguimos festejar o dia de cada um separadamente, como da cantineira, do motorista, fizemos um evento só”, comentou.

O prefeito municipal, William Batista Calais, parabenizou a todos os professores e demais colaboradores do setor de ensino destacando a importância da educação na formação dos cidadãos. Ele disse que se sente muito feliz ao ver as crianças indo para a escola, pelo papel fundamental que tem a educação na vida das pessoas, na construção de um futuro melhor.

A primeira dama, Dayse Cecília Mendes Tostes, também parabenizou os profissionais da educação desejando felicidades ao grupo e a proteção de Deus na missão que escolheram, ajudar a proporcionar um futuro melhor às pessoas.