LEONISMO EM AÇÃO

Lions Itaúna desenvolve importantes atividades em outubro

CARATINGA – O Lions Clube Caratinga Itaúna, dirigido pelo casal presidente Clotilde e Carlos Augusto Junqueira, cumpre parte de uma agenda movimentada para o mês de outubro. No último dia 7 de outubro, os membros do clube estiveram na propriedade do empresário Ronaldo, da JRJ, situado no Córrego Paraíso, Haras JEÚ, com o objetivo primordial de realizar o plantio de mudas em área daquela propriedade e levar a termo a preservação ambiental, tema dos mais importantes do Lions Clube Internacional e que mais intensamente, em seu centenário, recomenda aos clubes do mundo ações voltadas nessa área. Com essa atitude, o Lions Itaúna também reforça a sua condição de instituição ambientalmente responsável, sendo ele um dos parceiros – juntamente com Voluntários, UNEC, Tiro de Guerra e MAC -, no Projeto Desapega.

O Clube contou com o apoio do empresário Ronaldo e de sua esposa Maquisia, os quais disponibilizaram sua propriedade para o plantio de dezenas de mudas, dentre as quais Cupuaçu, Manga, Jatobá, Sapucaia, Anil Rocho, Pau Brasil, Jequitibá, Lichia, Jaca, Graviola, Sumaúma, Paineira, Palmito e Umbaúba. Segundo a presidente Clotilde Junqueira, foi uma atividade voltada para o Meio Ambiente, mas também foi uma tarde muito agradável.

Colaboraram com o evento os funcionários Baiano e Lucas Barbosa, com uma alegria que deu destaque às atividades numa bonita tarde de muito sol. “O Lions Clube Caratinga Itaúna não mede esforços em ações voltadas ao Meio Ambiente. Nossa próxima ação nessa área será participar, mais uma vez, do Desapega, já consolidado como um projeto socioambiental que visa o consumo consciente e economia solidária, projeto este que foi, inclusive, matéria da Revista Lions Internacional, recentemente. Agradecemos o apoio dos empresários Ronaldo e esposa e também ao empresário José Cláudio e contamos com a comunidade no próximo desapega”, registrou a presidente Clotilde Junqueira.

No dia seguinte ao plantio de árvores, o clube realizou atividade junto à Comunidade São Judas Tadeu, no bairro Limoeiro – local de sua sede – especificamente em relação ao mês “Outubro Rosa”, objetivando, através da informação, colaborar na prevenção ao câncer de mama. Após sintética explanação sobre os objetivos do Lions Itaúna em relação à campanha, foram distribuídos aos presentes folhetos com conteúdo informativo, que descrevem o histórico da doença, os sintomas e as medidas de prevenção. Juntamente com o folheto foi entregue a cada um dos presentes, um lacinho rosa, símbolo da campanha “Outubro Rosa”. Ao todo foram distribuídos cerca de uma centena de folhetos e lacinhos.

Para o mês de outubro ainda estão previstas ações junto aos filhos de presidiários, visita do governador de distrito e feira literária.