Supervisor do Dnit visita Rotary Club Caratinga

Balanço de intervenções no perímetro urbano da BR-116 e homenagens foram destaques na reunião da última terça-feira (17)

CARATINGA– O Rotary Club Caratinga recebeu na noite da última terça-feira (17), o supervisor da unidade local do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) de Caratinga, Robson Carlindo Santana Paes Loures. Os rotarianos se reúnem semanalmente e como parte da programação também foram realizadas homenagens ao estudante Yago Pessoa, que teve projeto aprovado e representou Caratinga no Parlamento Jovem Brasileiro (PJB) e a Carlos Alberto Bastos, superintendente de Defesa Social. Carlos ainda aproveitou o espaço para falar sobre as ações do departamento.

MUDANÇAS NO PERÍMETRO URBANO DA BR-116

Em agosto deste ano, o Dnit anunciou mudanças paliativas no perímetro urbano da BR-116, com o fechamento do cruzamento em frente à Engelmig, sendo prolongado o canteiro central daquele ponto até os postos Caratinga e São Rafael. Ainda está prevista a instalação de redutores de velocidade próximo à Rodoviária e, em fase de estudo, a possibilidade de implementação de rotatória no trevo do Esplanada.

Desde o último mês de setembro, as primeiras mudanças começaram a ser efetivadas. Robson foi convidado pelo Rotary para apresentar um balanço das obras e propostas previstas para 2018. “Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do Rotary, para falar um pouco das intervenções que estão sendo feitas aqui em Caratinga e dos projetos que a gente tem pro futuro. Nossa gestão chegou aqui há quatro meses e de lá para cá não medimos esforços para atender não só Caratinga, mas todos os municípios da nossa jurisdição”.

Robson ainda destacou que o Dnit já contava com um projeto antigo, que apresentava algumas “pequenas intervenções” para o perímetro urbano, mas, que foi readequado por sua gestão para atender a comunidade de imediato. “Uma vez que o projeto que vai resolver de forma definitiva o problema se encontra ainda em fase de elaboração de edital. Essa elaboração hoje está comigo em cima da minha mesa, estou trabalhando nela, para que a gente possa no ano seguinte contratar o projeto, porque não se faz viadutos, trincheiras, melhorias nas vias marginais, passarelas, enfim, sem estudo pormenorizado e projeto executivo”.

CARATINGUENSE NO PARLAMENTO JOVEM

Yago Pessoa falou sobre sua participação no PJB e enfatizou a importância da participação popular nos assuntos de interesse da comunidade, citando como exemplo a atuação do Rotary. “O Rotary aqui de Caratinga tem um papel muito importante para até mesmo mobilização de pessoas. A experiência que tive no Parlamento Jovem foi exatamente disso, o projeto deu a 78 jovens do País, oportunidade de se mobilizar. A gente esteve lá na Câmara, fomos deputados por uma semana, vimos como funciona e o que temos que fazer para conseguir mudar isso”.

O garoto ainda fez questão de ressaltar que as propostas elaboradas pelos estudantes e que foram apresentadas durante a jornada parlamentar na Câmara dos Deputados devem render projetos futuros. “Tem muita ideia boa, as pessoas podem debater e sugerir as coisas, a gente tem que participar mais da política. Isso é dever nosso. O Rotary, ainda que de forma mais sutil, também tem lutado muito pela participação das pessoas aqui na cidade. Os membros aqui são muito ativos na comunidade e isso que é nossa missão aqui. Engajar, participar e lutar pelo que é nosso. Eu e os outros estudantes que participaram estamos mantendo contato e vem coisa boa por aí. Espera em breve poder contar a vocês”.